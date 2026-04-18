Vittoria, 19enne arrestato in centro: nascondeva una pistola sotto il sedile

VITTORIA, 18 Aprile 2026 – Proseguono senza sosta i controlli del territorio da parte della Polizia di Stato per garantire la sicurezza nelle aree urbane. Nelle ultime ore, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno tratto in arresto un giovane di 19 anni, di nazionalità marocchina, sorpreso in possesso di un’arma da sparo carica.

L’operazione è scattata durante un normale pattugliamento in una zona centrale della città. Gli agenti hanno intimato l’alt a un’autovettura con a bordo quattro persone. Sin dai primi istanti del controllo, l’atteggiamento del diciannovenne ha attirato l’attenzione dei poliziotti: il suo eccessivo nervosismo ha spinto gli operatori ad approfondire l’ispezione con una perquisizione veicolare.

L’intuizione degli agenti si è rivelata corretta. Nascosta accuratamente sotto il sedile del passeggero, la Polizia ha rinvenuto un’arma modello KIRMA calibro 7.65 ( la pistola era priva del tappo rosso, dotata di caricatore inserito e conteneva un bossolo già esploso) e all’interno dell’abitacolo è stata trovata anche una piccola quantità di hashish.

Il giovane si è assunto la responsabilità della proprietà dell’arma, pur non essendo in grado di fornire alcuna giustificazione plausibile circa il possesso della stessa.

Alla luce dei fatti, il diciannovenne è stato dichiarato in arresto. Su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, il ragazzo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Oltre alle gravi contestazioni relative alla detenzione dell’arma, il giovane è stato inoltre segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

L’arma è stata sequestrata e sarà probabilmente sottoposta a ulteriori accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata in recenti episodi criminosi nella zona.

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