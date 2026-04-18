Modica. Dotta relazione sui rischi della rete. Francesco Cannavà, al “Principi Grimaldi” sui pericoli

Modica, 18 aprile 2026 – Colta e appassionata la conferenza sui “Rischi in Rete” promossa dal Club Kiwanis di Modica all’Istituto dell’I.P.S. “Principi Grimaldi” di Modica e tenuta dal dott. Francesco Cannavà, psicologo, CTU del tribunale ed esperto in tematiche giovanili.

La sala auditorium dell’Istituto occupata in ogni ordine di posti dalle prime classi dell’Alberghiero, dell’Ottico e del professionale Agrario, ha visto i saluti del vicepreside dell’Istituto, prof. Orazio Licitra, della prof.ssa Pina Angelico, presidente del Kiwanis Club di Modica e del Dr. Antonio Davì, Luogotenente Governatore Kiwanis Distretto Italia San Marino Div. 3 Sicilia Sud-Est.

La semplicità di linguaggio e la vivacità della narrazione hanno reso accattivante la relazione del dott. Cannavà che è stata particolarmente seguita dagli studenti. La gestione del cellulare non è né semplice né immune da rischi a volte elevatissimi.

Basti pensare alle foto taroccate fatte ad amici che vengono poi fatte circolare sul web con effetti devastanti a danno della vittima che rischia l’isolamento e a volte nei casi estremi anche il suicidio. L’uso distorto del mezzo, che per i minori implica le responsabilità dei genitori titolari della SIM con tutte le conseguenze nel caso di integrazione di reati, determina forme esasperate di bullismo, di Revenge porn, e i pericoli per chi si rende autore di questi crimini potrebbero condizionare la vita futura nel caso di fedina penale macchiata da pene. Quindi è sempre opportuno e utile fare un uso corretto del cellulare evitando di cadere nelle lusinghe degli usi scorretti che se ne potrebbero fare attraverso la gestione delle app molto frequentate dai giovani. Il dr. Cannavà, infine, ha rivolto le sue attenzioni verso le truffe on line che si manifestano attraverso offerte commerciali molto vantaggiose di prodotti e accessori di moda di marche di lusso; il più delle volte si tratta di articoli usati o peggio taroccati che invogliano all’acquisto a buon mercato. La conferenza si è chiusa con una serie di domande degli studenti sui temi che sono stati oggetto della relazione.

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