Ragusa. Incontro sul ruolo della famiglia “Dalle radici alle relazioni. Stili genitoriali e sviluppo integrato”

Ragusa, 18 aprile 2026 – Si terrà giovedì 23 aprile 2026 alle ore 18.00, presso il Centro Commerciale Culturale di Via G. Matteotti 61, l’incontro dal titolo “Dalle radici alle relazioni: stili genitoriali e sviluppo integrato”, un evento dedicato all’approfondimento del ruolo della genitorialità nello sviluppo psicologico, emotivo e sociale della persona.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza delle relazioni familiari nella costruzione dell’identità e del benessere personale lungo tutto l’arco della vita.

Il titolo dell’evento richiama il legame tra le “radici” – rappresentate dalle prime esperienze affettive e relazionali – e le “relazioni”, intese come esito e prosecuzione di tali esperienze nei contesti sociali.

Secondo la letteratura psicologica, infatti, lo sviluppo dell’individuo è il risultato dell’interconnessione tra emozioni, relazioni ed esperienze quotidiane, con un ruolo centrale esercitato dal contesto familiare e, in particolare, dagli stili genitoriali.

Le modalità adottate dai genitori influenzano profondamente la costruzione dell’identità, l’autoregolazione emotiva e la qualità delle relazioni future.

Nel corso dell’incontro verranno affrontati temi chiave quali:

– gli stili genitoriali e il loro impatto sullo sviluppo infantile e adolescenziale;

– il ruolo dell’attaccamento e della relazione genitore-figli e figlie;

– la costruzione dell’identità e dell’autoefficacia;

– l’importanza della comunicazione e della co-regolazione emotiva in famiglia.

Interverranno:

– Denebola Ammatuna, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa;

– Francesca Frasca, dottoressa in Scienze e Tecniche Psicologiche;

– Nicolette Frasca, docente di Lettere.

A moderare l’incontro sarà Elvira Adamo, assessora alle Politiche per l’Inclusione, Servizi Sociali e Pari Opportunità.

“Le relazioni – dichiara l’assessora Elvira Adamo – sono ciò che crea unione, visibilità, riconoscimento. Parlare di stili genitoriali significa affrontare temi come la gestione delle emozioni, la qualità della comunicazione in famiglia e la costruzione dell’autonomia per le ragazze e i ragazzi, aspetti che incidono direttamente sul benessere individuale e sulla coesione della comunità. Parlare di questi temi significa entrare nel cuore delle nostre vite, nei legami che ci formano e ci accompagnano ogni giorno. È da qui che nasce la possibilità di costruire comunità più umane, più vicine, più autentiche”.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico.

Salva