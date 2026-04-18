Pug Scicli. chiarimento del Dastu e mea culpa del Pd

Scicli, 18 aprile 2026 – In relazione al recente post diffuso dal Partito Democratico, a seguito dell’incontro organizzato dallo stesso partito, nel quale sono state attribuite alla prof.ssa Chiara Nifosì valutazioni circa un inadeguato confronto nella fase di redazione del preliminare del Piano Urbanistico Generale (PUG), si ritiene necessario riportare quanto ufficialmente chiarito dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, con il quale l’Amministrazione comunale ha collaborato proficuamente nella fase degli studi preliminari.

Con nota del 16 aprile 2026, il DAStU ha precisato in modo inequivocabile la posizione della prof.ssa Chiara Nifosì, responsabile scientifica del Documento di Indirizzo, chiarendo che:– la partecipazione della docente a un’iniziativa pubblica è avvenuta esclusivamente in qualità di studiosa e su invito informale a carattere divulgativo-culturale;– non è stato espresso alcun riferimento al PUG in corso di approvazione;– la dichiarazione attribuitale circa una presunta carenza di confronto con i professionisti coinvolti negli studi preliminari non è mai stata pronunciata;– è stata invece ribadita la piena legittimità dell’attività di ascolto della cittadinanza coordinata dal Dipartimento stesso per conto dell’Amministrazione comunale. Tale chiarimento è stato ripreso dallo stesso PD in una successiva nota stampa di rettifica.

Tali precisazioni contribuiscono a ristabilire un quadro corretto del percorso tecnico-istituzionale seguito nella fase di elaborazione del preliminare di piano, confermandone la trasparenza e la regolarità.

Si ringrazia il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano per la chiarezza del chiarimento fornito, la Direttrice prof.ssa Carolina Pacchi e, in particolare, la prof.ssa Chiara Nifosì per aver ribadito con nettezza la propria posizione, del tutto estranea a dinamiche politiche locali.

L’Amministrazione comunale ribadisce che il confronto politico sui temi della pianificazione urbanistica rappresenta un momento legittimo e utile per la città, ma deve svolgersi nel rispetto della correttezza delle informazioni e, soprattutto, della professionalità dei tecnici e degli studiosi che hanno contribuito alla redazione degli strumenti di pianificazione. Si tratta di professionalità qualificate, interne ed esterne all’Ente, che operano su base tecnico-scientifica e istituzionale e che non possono essere impropriamente coinvolte o associate a dinamiche di natura politica. Il rispetto del loro lavoro costituisce una condizione imprescindibile per garantire un confronto pubblico serio, responsabile e realmente orientato all’interesse della comunità.

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