Maurilio Fava annuncia la sua candidatura con Fratelli d’Italia alle amministrative di Ispica

Ispica, 18 aprile 2026 – Maurilio Fava, imprenditore e professionista con una lunga esperienza nel settore dell’innovazione tecnologica e della gestione aziendale, ha ufficializzato la propria candidatura nella lista di Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco Tonino Cafisi in vista delle elezioni amministrative di fine maggio a Ispica.

Classe 1985, laureato in Ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano e successivamente in Scienze economiche, Fava ha ricoperto ruoli di rilievo in ambito IT, logistica, immobiliare e sviluppo d’impresa. Dal 2025 è amministratore della Vizier s.r.l., partner Microsoft per le business application, e presidente della sezione Confcommercio di Ispica. È inoltre amministratore di Fava Engineering s.r.l., holding attiva nel settore immobiliare, e vanta esperienze manageriali in aziende nazionali come Cloudia Research, VAR Group e Porini Technologies.

Accanto al percorso professionale, il suo curriculum comprende un’intensa attività associativa nel mondo Rotary, dove ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui presidente del Rotary Club Pozzallo-Ispica e, da quest’anno, presidente del Comitato Interpaese Italia–Malta–San Marino e Niger.

“Ho deciso di candidarmi perché credo che Ispica abbia bisogno di competenze, progettualità e capacità di attrarre investimenti”, afferma Fava. “Il mio percorso professionale mi ha permesso di maturare una visione concreta su innovazione, sviluppo economico e gestione organizzativa. Voglio mettere tutto questo al servizio della città, con spirito di responsabilità e con la volontà di contribuire a un progetto amministrativo serio e credibile”.

Soddisfazione anche da parte del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Marco Santoro, che accoglie la candidatura come un valore aggiunto per la lista: “La presenza di Maurilio Fava rappresenta un arricchimento importante. È una figura giovane, preparata e con un profilo professionale di alto livello. Siamo convinti che possa dare un contributo significativo alla squadra che sostiene Tonino Cafisi e al futuro della nostra comunità”.

Con l’ingresso di Fava, Fratelli d’Italia rafforza dunque la propria proposta in vista della competizione elettorale, puntando su profili radicati nel territorio e dotati di competenze specifiche nei settori strategici per lo sviluppo locale.

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