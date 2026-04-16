Pozzallo esclusa dai fondi regionali: Uccio Agosta e la Senatrice Musolino all’attacco per i diritti della città di frontiera

POZZALLO, 16 Aprile 2026 – Da oltre vent’anni Pozzallo rappresenta un esempio universale di accoglienza e civiltà, un presidio di umanità che ha saputo gestire con dignità sfide epocali. Tuttavia, la gestione dei flussi migratori non può reggersi solo sul senso del dovere della nostra comunità: l’impatto di questa realtà richiede risposte concrete e investimenti certi, poiché il peso che la nostra città sostiene deve tradursi in risorse proporzionate al sacrificio profuso. In quest’ottica, l’esclusione del nostro Comune dal riparto regionale dei fondi per la promozione turistica, destinati specificamente a compensare i territori di frontiera, non è solo una scelta discutibile, ma rappresenta un’offesa alla logica e al merito che non possiamo e non vogliamo accettare.

“In qualità di Consigliere Comunale di Italia Viva – dice Uccio Agosta – ho intrapreso un’azione decisa in stretta sinergia con la Senatrice Dafne Musolino. Insieme abbiamo analizzato minuziosamente le criticità di questa delibera regionale per avviare una ferma azione di sollecito. La Senatrice ha già denunciato con forza l’inspiegabile decisione del Governo Schifani: è paradossale che una città che ospita un hotspot capace di gestire oltre 66.000 arrivi nel solo 2025 venga tagliata fuori da fondi pensati esattamente per chi vive quotidianamente la realtà degli sbarchi e le sue ricadute sull’immagine e sull’economia del territorio”.

E’ stata già presentato una richiesta ufficiale alla Presidenza della Regione per rimediare tempestivamente a quello che consideriamo un errore grossolano, chiedendo il reinserimento immediato di Pozzallo tra i beneficiari dei finanziamenti. Non possiamo permettere che la nostra comunità venga penalizzata da criteri distributivi che sembrano ignorare la realtà dei fatti e i pesanti oneri che gravano sul nostro territorio.

“Questa è una battaglia di giustizia e di buonsenso che intendiamo portare avanti con determinazione. Siamo convinti che il ruolo strategico e morale ricoperto da Pozzallo meriti un rispetto istituzionale che vada oltre le semplici parole e si manifesti attraverso il giusto sostegno economico, necessario per continuare a coniugare la vocazione turistica della città con il suo cuore solidale”.

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