MSC Euribia bloccata a Dubai: cancellata la stagione nei fiordi norvegesi, pesa anche la crisi in Medio Oriente

di Giannino Ruzza

La nave da crociera MSC Euribia è attualmente ferma a Dubai, con pesanti ripercussioni sulla programmazione estiva di MSC Crociere. Tra queste, la cancellazione della stagione prevista nei fiordi norvegesi, uno degli itinerari più richiesti del mercato europeo.

Secondo quanto emerge, lo stop della nave sarebbe legato a motivi operativi e logistici, ma sullo sfondo si inserisce anche il contesto internazionale. Una delle possibili cause indirette riguarda infatti la crisi in Medio Oriente e le tensioni nell’area del Golfo, che potrebbero aver complicato o ritardato il trasferimento della nave verso l’Europa.

In particolare, tra le ipotesi considerate vi è anche il rischio legato alla navigazione nello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per i traffici marittimi globali. Eventuali restrizioni, rallentamenti o misure di sicurezza rafforzate nella zona potrebbero aver inciso sulla pianificazione degli spostamenti della flotta.

Il ritardo accumulato ha così reso impossibile rispettare il calendario originario, portando alla cancellazione degli itinerari nel Nord Europa. Le crociere nei fiordi norvegesi rappresentano infatti uno dei prodotti di punta della stagione estiva, con elevata domanda e prenotazioni effettuate con largo anticipo.

La compagnia ha avviato le procedure di assistenza ai passeggeri coinvolti, offrendo riprotezioni su altri itinerari o rimborsi, mentre resta da chiarire quando la nave potrà essere effettivamente riposizionata.

Al momento, non sono stati comunicati dettagli ufficiali definitivi sulle cause dello stop, ma è probabile che nei prossimi giorni MSC Crociere fornisca ulteriori aggiornamenti sulla situazione della nave e sulla riprogrammazione delle crociere.

MSC Euribia, il gigante del mare tra innovazione e sostenibilità

Euribia fiore all’occhiello della compagnia, lunga 331 metri e capace di accogliere più di 6.300 passeggeri, rappresenta una delle navi più avanzate della flotta MSC Crociere. Entrata in servizio nel 2023, appartiene alla classe Meraviglia Plus, la più evoluta del gruppo, progettata per coniugare grandi volumi, tecnologia e attenzione ambientale. A colpire fin dal primo sguardo è lo scafo, unico nel suo genere: una vera e propria opera d’arte galleggiante. Il murale “Save the Sea”, realizzato dall’artista Alex Flämig, trasforma la nave in un messaggio visivo dedicato alla tutela degli oceani, rompendo con la tradizione delle carene monocromatiche tipiche del settore crocieristico. Ma è sotto la linea di galleggiamento che si gioca una parte importante dell’innovazione. Lo scafo è stato progettato per ridurre la resistenza idrodinamica e contenere i consumi, mentre sistemi avanzati limitano il rumore subacqueo, con l’obiettivo di diminuire l’impatto sulla fauna marina. La nave è inoltre alimentata anche a gas naturale liquefatto (GNL), una scelta che consente una significativa riduzione delle emissioni. All’interno, la Euribia conferma la filosofia delle grandi navi contemporanee: spazi ampi, percorsi fluidi e una forte componente scenografica. Il cuore è rappresentato dalla promenade coperta, sormontata da un grande soffitto LED, che scandisce la vita di bordo tra negozi, ristoranti e aree di intrattenimento. Pensata per itinerari internazionali di ampio respiro, la nave si colloca oggi al centro delle strategie di espansione della compagnia. Un’unità che non è soltanto mezzo di trasporto, ma esperienza complessiva, dove design, tecnologia e comunicazione ambientale si fondono in un unico progetto. In questo equilibrio tra spettacolo e ingegneria navale, la MSC Euribia si propone come simbolo della nuova generazione di navi da crociera: più grandi, più efficienti e sempre più orientate a raccontare un’idea di mare che guarda al futuro.

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