Jannik Sinner, il campione che incarna l’Italia migliore…l’opinione di Rita Faletti

Jannik Sinner ha conquistato Monte Carlo battendo Carlos Alcaraz e diventando di nuovo il numero uno al mondo. Un traguardo che premia la sua tenacia, il suo talento, la sua professionalità. In campo Sinner è un esempio di fair play: rispetto per gli avversari, compostezza, nessuna polemica gratuita. Fuori dal campo, la stessa serietà e dedizione lo rendono un modello di sportivo e cittadino. Nella conferenza stampa post vittoria, un giornalista ha provato a spostare l’attenzione su un tema sterile e fuori luogo, chiedendogli se avesse cantato l’inno di Mameli. La risposta ironica e un po’ stizzita “L’inno normalmente si canta, no?” ha mostrato quanto sia ridicolo cercare di insinuare dubbi sulla sua italianità. Lo stesso vale per chi, in passato, gli ha chiesto perché non trasferisca la residenza in Italia. Domande di bassa lega, con sfumature politiche, che nulla hanno a che vedere con lo sport. Sinner ha ribadito con orgoglio che essere italiano è una fortuna e ovunque giochi sente il calore del tifo azzurro. “Sono fiero e contento di restituire qualcosa indietro a questa nazione.” Questo è il vero volto dell’Italia che vorremmo: un giovane che lavora sodo, che rispetta le regole, che porta in alto il nome del Paese senza bisogno di proclami e retorica. In un mondo dove spesso si cercano polemiche inutili, Jannik Sinner rappresenta la risposta migliore: la forza dei fatti, la dignità del comportamento, la grandezza del talento. Un campione che non ha bisogno di dimostrare nulla. Il suo esempio parla da sé.

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