Modica, approvata la mozione ASU: «Fine al precariato storico, l’Amministrazione agisca subito»

MODICA, 10 Aprile 2026– Svolta nell’aula di Palazzo San Domenico sulla questione degli 81 lavoratori ASU. Il Consiglio Comunale ha approvato una mozione urgente per impegnare l’Amministrazione ad avviare senza ulteriori indugi le procedure per la stabilizzazione a tempo indeterminato di questo personale, che da oltre 26 anni rappresenta una risorsa essenziale ma precaria per gli uffici comunali.

La proposta, presentata dai gruppi DC, Siamo Modica e Radici Iblee, ha visto come prima firmataria la consigliera Rita Floridia, la quale ha tracciato il percorso normativo e politico necessario per dare dignità a questi lavoratori.

Il pilastro della mozione è la Legge Regionale n. 1 del 16 gennaio 2024, che permette agli enti locali di assumere i lavoratori ASU entro il 30 giugno 2026.

“Un risultato importante – sottolinea Floridia – frutto dell’impegno dell’on. Ignazio Abbate, del gruppo DC all’ARS e del Governo Schifani. La copertura finanziaria è interamente a carico della Regione, il che elimina ogni alibi di natura economica.”

IDurante il dibattito è emerso un ostacolo tecnico: l’assenza a Modica del bilancio stabilmente riequilibrato, atto fondamentale per superare il dissesto. Tuttavia, la consigliera Rita Floridia ha portato in aula un termine di paragone significativo: “Il Comune di Licata, pur essendo in dissesto dal marzo 2024, ha già avviato le procedure di stabilizzazione. Modica non ha ancora completato le procedure propedeutiche, rischiando di accumulare un ritardo che penalizza ulteriormente gli 81 dipendenti”.

La consigliera ha, inoltre, aggiornato l’aula sulle manovre in corso all’Assemblea Regionale Siciliana. La Prima Commissione Affari Istituzionali, presieduta dall’on. Ignazio Abbate, ha già messo in campo un emendamento per prorogare il termine ultimo delle stabilizzazioni dal giugno 2026 al 31 dicembre 2027, una seduta speciale è stata convocata per martedì 14 aprile, con vertici istituzionali e sindacati per valutare anche un intervento a livello nazionale.

Con il voto favorevole alla mozione, il Consiglio Comunale ha formalmente impegnato l’Amministrazione ad attivare immediatamente tutte le procedure previste dalla legge. Assicurare il diritto al contratto a tempo indeterminato, chiudendo una stagione di precariato durata quasi tre decenni.

“È necessario dare una risposta definitiva nel rispetto dei principi di equità e buon andamento della Pubblica Amministrazione,” ha concluso Rita Floridia. “Oggi il Consiglio ha tracciato la rotta, ora spetta all’Amministrazione comunale trasformare questo impegno in realtà.”

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