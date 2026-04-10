Modica, caos passi carrabili: passa la mozione del PD. Stop a sanzioni e interessi

Modica, 10 Aprile 2026 -Una boccata d’ossigeno per migliaia di contribuenti modicani. Il Consiglio Comunale ha approvato oggi una mozione d’indirizzo urgente, presentata dal Partito Democratico, che punta a mettere ordine nella controversa gestione del canone patrimoniale sui passi carrabili.

Negli ultimi mesi, la città era stata investita da una pioggia di avvisi di pagamento che molti cittadini avevano giudicato ingiustificati, poiché riferiti ad accessi privi di scivoli o manufatti visibili.

Soddisfazione espressa dai vertici del circolo locale. Per il Segretario cittadino Francesco Stornello, il voto odierno ristabilisce i principi di legalità e trasparenza: “Non è accettabile che i cittadini ricevano accertamenti forfettari in assenza di un’effettiva occupazione del suolo pubblico. La mozione impegna l’Amministrazione a superare interpretazioni estensive che hanno generato solo malcontento.”

Il consigliere Giovanni Spadaro, primo firmatario dell’atto, ha sottolineato la necessità di ricostruire il rapporto di fiducia tra Ente e contribuenti attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico permanente che monitori l’operato della società di riscossione.

Cosa cambia per i cittadini? L’approvazione della mozione impegna ufficialmente il Sindaco e la Giunta su diversi fronti caldi: previsto l’annullamento o la riduzione drastica per gli accertamenti dal 2021 in poi; i cittadini potranno pagare solo la quota capitale se il canone è dovuto; sarà rivisto il Regolamento Comunale per distinguere chiaramente tra “passo carrabile” e “accesso a raso”.

L’applicazione del canone sarà subordinata alla presenza di opere visibili o accertamenti della Polizia Locale; i cittadini potranno dichiarare il mancato utilizzo dell’accesso per il transito di veicoli, ottenendo l’esclusione dal pagamento.

Esclusi dal canone gli accessi realizzati originariamente dall’Ente pubblico senza modifiche strutturali da parte dei privati.

Il Partito Democratico ha già annunciato che manterrà alta l’attenzione affinché l’indirizzo politico votato in aula si trasformi rapidamente in atti amministrativi concreti, ponendo fine a quella che molti avevano definito una “caccia al gettito” priva di presupposti oggettivi.

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