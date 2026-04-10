Guardie mediche, criticità a Ragusa denunciate dal Consigliere Bennardo

Ragusa, 10 aprile 2026 – Il consigliere comunale di Ragusa, Federico Bennardo, ha formalmente segnalato al direttore generale dell’Asp iblea una serie di criticità riguardanti i presidi di continuità assistenziale del territorio provinciale. La segnalazione nasce a seguito di numerose comunicazioni ricevute da personale sanitario in servizio, che evidenziano il perdurare di malfunzionamenti nei sistemi di sicurezza con particolare riferimento ad impianti di videosorveglianza e videocitofoni non operativi, carenze nell’illuminazione esterna, non rara indisponibilità di parcheggi riservati al personale e criticità nella possibilità di contattare rapidamente le forze dell’ordine. “Tali condizioni – sottolinea Bennardo – compromettono la sicurezza degli operatori sanitari, che quotidianamente garantiscono un servizio essenziale per la collettività, spesso in condizioni già difficili, ed allontanano la possibilità di completare l’organico dei presidi soprattutto in quelli che vivono situazioni più complesse”. L’obiettivo della segnalazione è quello di sollecitare interventi puntuali e tempestivi per ciascun presidio, al fine di ripristinare standard adeguati di sicurezza, garantendo al personale delle condizioni di lavoro dignitose e protette. Bennardo – nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale – ha anche rivolto un invito al sindaco di Ragusa, anche in qualità di vicepresidente del Libero consorzio provinciale, al fine di unirsi alla causa ed approfondire nel dettaglio le criticità segnalate individuando in concerto con l’Asp soluzioni operative nel più breve tempo possibile. Il consigliere ha infine espresso fiducia in un rapido riscontro da parte dell’azienda sanitaria, auspicando un intervento concreto e risolutivo a tutela degli operatori e dei cittadini.

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