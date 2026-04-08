Incidente sulla Modica-Ispica: ultra novantenne si schianta contro un muro, salvo per miracolo

Saro Cannizzaro

MODICA, 08 Aprile 2026 – Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente stradale autonomo verificatosi nella mattinata di mercoledì lungo la strada statale che collega Modica a Ispica. Un uomo di oltre 90 anni, alla guida della propria vettura, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro il muro di cinta di un’abitazione privata.

L’urto è stato estremamente violento: la parte anteriore dell’auto è uscita semidistrutta dall’impatto, mentre una porzione del muro perimetrale è stata letteralmente divelta dalla forza della collisione.

Nonostante la dinamica paurosa e l’età avanzata del conducente, l’uomo è rimasto miracolosamente quasi illeso. Per lui, fortunatamente, solo lievi escoriazioni e un fortissimo stato di shock, ma nessuna ferita critica.

Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia Locale per effettuare i rilievi di rito e accertare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo. Non risultano altri mezzi coinvolti nel sinistro.

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