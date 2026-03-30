Nuovo tentato furto in un condominio di piazza Libertà: cresce la preoccupazione a Modica

Modica, 30 marzo 2026 – Ignoti hanno tentato, con lo stesso modus operandi, di introdursi all’interno del nuovo complesso condominiale situato in Piazza Libertà, prendendo di mira uno dei due edifici presenti nell’area. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero cercato di forzare il portone d’ingresso, probabilmente con l’obiettivo di accedere agli appartamenti. Non si esclude che il colpo sia stato pianificato in anticipo. I ladri, infatti, sembra abbiano agito con una certa precisione, scegliendo un momento in cui alcuni residenti – in particolare al secondo piano – risultavano assenti. Un dettaglio che fa ipotizzare una possibile fase di osservazione preventiva delle abitudini dei condomini. L’episodio ha, comunque, generato forte preoccupazione tra gli abitanti della zona, che parlano di un clima di crescente insicurezza e chiedono maggiori controlli. Sull’accaduto potrebbero ora intervenire le forze dell’ordine, che valuteranno anche l’eventuale acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nei dintorni, al fine di individuare i responsabili.

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