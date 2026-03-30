Il pozzallese Fidone tra i 15 mila runners della mezza maratona d’Italia

Modena, 30 Marzo 2026 – Grande partecipazione e forti emozioni alla Mezza Maratona d’Italia, andata in scena il 29 marzo 2026 lungo lo spettacolare percorso da Maranello a Modena. Tra i 15 mila runner al via, presente il siciliano pozzallese Fabio Biagio Fidone, atleta e Direttore Generale del Team SemprediCorsa.

Una gara dal fascino unico, resa ancora più speciale dalla partenza nel cuore di Maranello, città famosa in tutto il mondo per la Ferrari. Emozioni forti sin dai primi chilometri: dopo appena 2 km, gli atleti hanno avuto l’opportunità straordinaria di entrare nel celebre Circuito di Fiorano, luogo simbolo dove nascono e si perfezionano le vetture della casa di Maranello.

Un passaggio suggestivo anche all’interno dello stabilimento Ferrari, correndo tra il rombo dei motori e un’atmosfera carica di adrenalina: un’esperienza unica che ha reso questa mezza maratona indimenticabile per tutti i partecipanti.

Fidone, oltre a gareggiare personalmente, ha accompagnato ben 25 atleti del TeamSemprediCorsa provenienti da ogni parte d’Italia, confermando il ruolo centrale della squadra nella promozione dell’atletica e nella crescita sportiva di tanti runner.

Reduce dalla recente partecipazione alla Maratona di Roma, Fidone ha dimostrato ancora una volta grande continuità e solidità fisica e mentale, mantenendo un ritmo costante per tutta la gara. Ha infatti chiuso la sua prova con il tempo di 1h34’, gestendo in completo allenamento la gara, sviluppando ogni fase della competizione e confermando un’ottima condizione atletica.

«Non è semplice sostenere ritmi elevati – ha dichiarato Fidone –. Oltre all’allenamento, ciò che fa davvero la differenza è il recupero. Il riposo è una componente fondamentale per ogni atleta di endurance».

Adesso per Fidone è previsto qualche settimana di recupero, fondamentale per rigenerare energie fisiche e mentali, prima di tornare protagonista il 12 aprile in una delle competizioni più attese del panorama nazionale: la Milano Marathon 2026, seguirà il 19 aprile correndo la Mezza marathona delle due provincie da rosolini a Pozzallo per poi arrivare il 26 aprile a Marina di Ragusa a prendere parte con la società Mothycense al mezzo Iroman 70.3 a Marina di Ragusa. Il ritorno a gareggiare su un mezzo Iroman 70.3 prendendo parte a 1,9km nuoto, 90 km bici e per concludere 21 km corsa.

Una prestazione che conferma la determinazione e la professionalità di Fabio Biagio Fidone, sempre protagonista dentro e fuori le competizioni, punto di riferimento per il movimento podistico e non solo italiano. un tri-atleta completo a 360 gradi.

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