“Dove si custodisce bellezza fiorisce il domani”: il Servizio Civile approda alla Fondazione Grimaldi di Modica

MODICA, 30 Marzo 2026 – Il patrimonio storico e culturale di Modica si apre all’energia dei giovani. Grazie alla sinergia tra la Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa e la Fondazione Giovan Pietro Grimaldi, è stato ufficialmente attivato il nuovo bando per il Servizio Civile Universale.

Il progetto, dal titolo evocativo “Dove si custodisce bellezza fiorisce il domani”, mette a disposizione 4 posti per giovani desiderosi di investire dodici mesi in un percorso di crescita umana e professionale all’interno di una delle istituzioni culturali più prestigiose del territorio.

Il Presidente della Fondazione Grimaldi, Salvatore Campanella, insieme al Responsabile Referente del Progetto, Filippo Pasqualetto, hanno confermato i requisiti e le modalità di partecipazione per questa edizione:

Target: giovani dai 18 ai 28 anni.

Impegno: 25 ore settimanali per 12 mesi.

Rimborso: assegno mensile di 519,47 euro.

Scadenza: mercoledì 8 aprile 2026, ore 14:00.

La domanda va presentata esclusivamente tramite la piattaforma DOL (domandaonline.serviziocivile.it) effettuando l’accesso con SPID e indicando il codice sede n. 224380.

Un’esperienza sul campo: dalla catalogazione ai social

Non si tratta di semplice volontariato, ma di una vera e propria “palestra” di competenze. I quattro selezionati saranno coinvolti in attività poliedriche che spaziano dalla conservazione alla comunicazione moderna:

Tutela del Patrimonio: affiancamento nelle operazioni di inventariazione e catalogazione di beni mobili e documenti storici.

Accoglienza e fruizione: supporto ai visitatori e miglioramento dei servizi culturali per rendere la Fondazione sempre più accessibile.

Comunicazione Digitale: gestione dei contenuti per il sito web, newsletter e canali social (Facebook e Instagram), oltre alla creazione di materiali informativi e didascalie per le opere d’arte.

Animazione Culturale: collaborazione nell’organizzazione di eventi, incontri scientifici e lavoro di rete con le parrocchie e le altre realtà del territorio.

Il successo della precedente edizione, caratterizzata da un elevato numero di domande e da risultati tangibili per la comunità, ha spinto la Fondazione Grimaldi a rinnovare l’impegno con ancora più consapevolezza.

Partecipare significa mettere le proprie idee al servizio della collettività, promuovendo una cittadinanza attiva e acquisendo competenze spendibili nel mercato del lavoro culturale e sociale.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sulla procedura di domanda, è possibile contattare la Fondazione San Giovanni Battista al numero 0932 622574.

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