Ispica: Gianni Stornello annuncia il ritiro, non correrà alle amministrative

Saro Cannizzaro

ISPICA, 29 Marzo 2026 – Svolta inattesa nel panorama politico di Ispica in vista delle prossime elezioni comunali di maggio. Gianni Stornello, figura di primo piano del Partito Democratico locale, già assessore e attuale consigliere comunale, ha ufficialmente annunciato la decisione di non candidarsi.

Nelle ultime settimane, il nome di Stornello era circolato con insistenza nei corridoi della politica ispicese come uno dei profili più accreditati per la corsa alla carica di sindaco. Tuttavia, è stato lo stesso esponente dem a spegnere ogni indiscrezione nelle ultime ore, smentendo categoricamente l’ipotesi di una sua candidatura a primo cittadino.

La vera sorpresa riguarda, però, la portata del suo disimpegno: Stornello ha, infatti, fatto sapere l’intenzione di non presentarsi nemmeno per un seggio in Consiglio Comunale. Una scelta che segna un momento di profonda riflessione per il PD locale, che perde così uno dei suoi volti più esperti e attivi nelle istituzioni cittadine.

“Valuto di non candidarmi nemmeno come consigliere” avrebbe dichiarato l’esponente politico, confermando la volontà di chiudere, almeno per questa tornata elettorale, la sua esperienza diretta nell’assemblea cittadina.

Resta ora da capire come si riposizionerà il Partito Democratico e quale impatto avrà questa defezione sugli equilibri delle coalizioni che si stanno formando per il governo della città.

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