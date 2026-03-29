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Follia a Sampieri: aggredito un mezzo della nettezza urbana con un tronco di palma

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Sampieri, 29 Marzo 2026 – Il borgo marinaro di Sampieri, frazione di Scicli, è stato scosso nei giorni scorsi da un episodio di violenza gratuita. Un uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha preso di mira un automezzo per la raccolta dei rifiuti, seminando il panico tra gli operatori in servizio.

Secondo le ricostruzioni, l’aggressore si è scagliato contro il veicolo impugnando un grosso troncone, probabilmente una fronda di palma.  Mentre i due addetti stavano svolgendo il loro turno, l’uomo si è avvicinato urlando e sferrando colpi violentissimi contro il parabrezza.

L’operatore alla guida ha avuto la prontezza di barricarsi all’interno della cabina, evitando che l’aggressione degenerasse in uno scontro fisico dalle conseguenze imprevedibili.

Dopo il raid, l’individuo si è allontanato per andare a sdraiarsi nel vicino parco giochi comunale, prima di far perdere le proprie tracce.

I Carabinieri, allertati dai passanti, sono intervenuti prontamente trovando i lavoratori visibilmente scossi ma fortunatamente illesi.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per identificare il responsabile. Alcune testimonianze suggeriscono possa trattarsi di un cittadino straniero, ma l’indiscrezione è ancora in fase di verifica ufficiale.

Agli operatori coinvolti sono state fornite le indicazioni necessarie per sporgere denuncia. Resta da chiarire cosa abbia scatenato un gesto così violento e apparentemente privo di movente contro chi stava semplicemente svolgendo il proprio lavoro.

© Riproduzione riservata
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