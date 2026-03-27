Sostegno concreto alle tradizioni della provincia di Ragusa, volano per il turismo e l’identità del territorio

Palermo, 27 marzo 2026 – L’Onorevole Ignazio Abbate esprime grande soddisfazione per la recente firma dei decreti da parte dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali, che assicurano il sostegno finanziario a una serie di manifestazioni di altissimo valore storico, religioso e culturale in diversi comuni della provincia di Ragusa legate ai festeggiamenti della Settimana Santa. Gli interventi, voluti fortemente come ogni anno dall’Onorevole Abbate, riguardano eventi di primo piano nel calendario delle tradizioni locali, tra cui i solenni festeggiamenti in onore dei riti della Settimana Santa a Ispica, con il coinvolgimento della Parrocchie SS. Annunziata e Santa Maria Maggiore, le celebrazioni pasquali della Madonna Vasa Vasa a Modica, i festeggiamenti del Gioia a Scicli e della Parrocchia di S. Maria di Portosalvo a Pozzallo per “l’Incontro”. “Questi provvedimenti – dichiara il Presidente della I Commissione – non sono semplici contributi, ma rappresentano un investimento strategico sulla nostra identità. Le manifestazioni legate alla Settimana Santa e alle feste patronali costituiscono un pilastro fondamentale per l’economia turistica della nostra provincia. L’attrattività di questi eventi supera i confini locali, richiamando ogni anno migliaia di visitatori. Il turismo religioso e culturale è un settore in costante crescita. Valorizzare i nostri riti significa garantire una ricaduta economica diretta su tutto il comparto ricettivo, della ristorazione e dei servizi. In particolar modo significa far rivivere i centri storici in sofferenza visto che l’organizzazione di eventi è una delle soluzioni più importanti per portare gente nel cuore delle nostre città. Vedere le nostre piazze gremite per la Pasqua o per i nostri Santi patroni è il segno di un territorio vivo, capace di trasformare la propria storia in un’opportunità di sviluppo e promozione internazionale. Il lavoro svolto in sinergia con i parroci e le confraternite – conclude Abbate – dimostra quanto sia importante la collaborazione a più livelli per la buona riuscita di manifestazioni così importanti.”

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