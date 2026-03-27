Pozzallo, il nuovo Comandante dei Carabinieri ricevuto a Palazzo La Pira: il Luogotenente D’Aiello si presenta alla città

POZZALLO, 27 Marzo 2026 – Passaggio di consegne ufficiale alla guida della Stazione dei Carabinieri di Pozzallo. Giovedì, presso il Palazzo di Città “Giorgio La Pira”, si è tenuto l’incontro istituzionale per dare il benvenuto al nuovo Comandante, il Luogotenente Tommaso D’Aiello.

Il sottufficiale, accolto dal sindaco, Roberto Ammatuna, subentra al Luogotenente Giuseppe Sarta, assumendo il comando di un presidio fondamentale per la sicurezza e la legalità del territorio marinaro.

Il Luogotenente D’Aiello approda a Pozzallo con un bagaglio di esperienze di altissimo livello, maturate in contesti operativi complessi. Negli ultimi anni, la sua carriera si è focalizzata sulla tutela della legalità nel mondo del lavoro, ricoprendo ruoli di comando presso gli Ispettorati del Lavoro di La Spezia, Lecco e Pordenone, oltre a far parte del prestigioso Gruppo Carabinieri per la tutela del Lavoro di Milano.

Ma il curriculum del nuovo Comandante spazia in diversi ambiti dell’Arma: vanta infatti una lunga militanza nei reparti operativi del Nord Italia, con una significativa esperienza maturata anche nei servizi antidroga.

Oltre alle competenze tecniche, il Luogotenente D’Aiello è reduce dal comando di diverse Stazioni, incarichi durante i quali ha consolidato una spiccata attitudine all’ascolto e alla risoluzione delle critiche locali. La sua gestione si è sempre distinta per la grande disponibilità al dialogo con le istituzioni e i cittadini, ponendo come unico obiettivo l’interesse della legalità e la sicurezza della comunità.

La visita a Palazzo La Pira ha segnato l’inizio di una sinergia che si preannuncia proficua tra l’Arma dei Carabinieri e l’Amministrazione Comunale, con l’intento comune di affrontare le sfide del territorio pozzallese attraverso una presenza costante e attenta dello Stato.

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