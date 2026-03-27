Niscemi, violazione della zona rossa: uomo denunciato dalla Polizia

Niscemi, 27 Marzo 2026 – La Polizia di Stato a Niscemi ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Gela un niscemese per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. L’uomo, lo scorso 17 marzo, ha fatto accesso presso la propria abitazione, che si trova a ridosso del costone della frana, nell’area interdetta a seguito degli eventi franosi dello scorso mese di gennaio, violando l’ordinanza sindacale, e mettendo a rischio la sua stessa incolumità. Una volta all’interno della propria abitazione, lo sfollato ha effettuato un filmato poi postato sui social network. Dopo gli accertamenti eseguiti dai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza è emerso un precedente analogo episodio di violazione della zona rossa, verificatosi lo scorso mese di gennaio, e anche in quell’occasione il contravventore ha girato un video poi postato sui propri canali social. La responsabilità del denunciato, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.

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