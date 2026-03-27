Pozzallo, evade dai domiciliari per rapinare un negozio col “metodo della spaccata”: arrestato 32enne

POZZALLO, 27 Marzo 2026 – Non sono bastati gli arresti domiciliari, ricevuti solo pochi giorni fa per precedenti reati, a frenare l’indole criminale di un 32enne pozzallese. L’uomo è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, con l’accusa di evasione e furto aggravato.

L’azione, fulminea quanto violenta, si è consumata nel cuore della notte. Il 32enne ha lasciato la propria abitazione a bordo di una Ape Car per raggiungere un negozio di articoli per la casa situato a breve distanza.

Una volta sul posto, armato di una mazza di legno, ha sfondato la vetrina dell’esercizio commerciale. In pochi istanti è riuscito ad arraffare le buste contenenti l’incasso della giornata — una cifra superiore ai 700 euro — per poi fuggire rapidamente verso casa a bordo del suo mezzo a tre ruote.

L’allarme al 112 è scattato immediatamente. Sul posto è intervenuta una “gazzella” dell’Aliquota Radiomobile insieme ai militari della Stazione di Modica. Grazie a una rapida attività d’indagine e all’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona, gli investigatori sono riusciti a identificare il sospettato in tempi record.

La successiva perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti: all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti i sacchetti contenenti parte del denaro, già riconsegnato al legittimo proprietario.

I Carabinieri hanno recuperato e sequestrato il bastone in legno utilizzato per la spaccata, abbandonato dal malvivente davanti al negozio.

Alla luce delle prove raccolte, il 32enne è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero, trasferito in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea. L’uomo dovrà ora rispondere dei reati di evasione e furto aggravato.

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