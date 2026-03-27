Comiso. Il Consigliere Muscarà (FDI) annuncia l’avvio dell’iter per l’affidamento del servizio di vigilanza privata

Comiso, 27 marzo 2026 – Il Consigliere comunale di Fratelli d’Italia Agatino Muscarà incontra l’assessore Dante Di Trapani, con delega alla Polizia Locale, per verificare lo stato di avanzamento del progetto “Mille occhi sulla città” stante il recente indirizzo del Consiglio comunale.

“L’Amministrazione – afferma Muscarà – ha riferito che è già stato avviato l’iter che porterà all’affidamento del servizio di vigilanza privata entro brevi termini. Nello specifico, il servizio garantirà ripetuti passaggi di controllo serali/notturni dalle più importanti vie commerciali del centro della città, oltre che dalle scuole comunali e dai parchi cittadini”.

“Viene così dato seguito – conclude Muscarà – ad un preciso impegno assunto dalla Giunta municipale su mia richiesta avanzata recentemente in Consiglio comunale. Si tratta di una misura che in città vicine sta dando i suoi frutti e che ci auguriamo possa contribuire ad attenuare gli episodi di criminalità che stanno interessando le nostre città come abbiamo purtroppo avuto modo di vedere anche dai recenti fatti di cronaca”.

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