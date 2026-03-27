Santa Croce Camerina. Completato l’allaccio del nuovo impianto fotovoltaico al mercato ortofrutticolo

Santa Croce Camerina, 27 marzo 2026 – Completato l’allaccio del nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura del Mercato Ortofrutticolo: un impianto da 99 kWp, già in esercizio, che segna un ulteriore passo concreto nella svolta green del nostro Comune e che immetterà in rete 65 kW di energia. Un intervento compensativo che deriva dall’accordo nel quale è rientrata anche la riqualificazione del Parco Urbano di Fonte Paradiso.

Con quest’ultimo intervento salgono a tre i nuovi impianti attivati su immobili comunali (170 kW complessivi), per una capacità totale di 212 kW, includendo anche l’impianto già esistente da 42 kW.

Un risultato importante frutto del lavoro del Responsabile del Terzo Dipartimento Arch. Gaudenzio Occhipinti, dell’Ing. Giovanni Gulino e del progettista Ing. Laura Cilia.

L’Ente ha così un alto strumento per produrre energia pulita, ridurre gli sprechi e contenere i costi.

Anche questo impianto, insieme all’installazione l’installazione delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche, alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici, concorre a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati attraverso l’approvazione del Paesc.

“Si tratta di un risultato importante e concreto – dichiara il Sindaco Peppe Dimartino – che conferma la volontà dell’Amministrazione di investire con serietà in un modello di sviluppo più sostenibile, moderno ed efficiente. Il completamento di questo nuovo impianto rappresenta un passo in avanti nella transizione energetica del nostro Comune e testimonia un impegno preciso verso l’ambiente, il risparmio energetico e l’ottimizzazione delle risorse pubbliche”.

“Investire nel fotovoltaico – prosegue il Sindaco – significa produrre energia pulita, ridurre gli sprechi, contenere i costi per le casse comunali e costruire una visione amministrativa orientata al futuro. È una scelta di responsabilità, ma anche di concretezza”.

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