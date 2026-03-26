Modica, dialogo aperto sul futuro della città: la Presidente Minardo promuove l’incontro tra Amministrazione e Alternativa Socialista

Modica, 26 marzo 2026 – Si muovono i primi passi verso un confronto allargato che punta a ridefinire le strategie di sviluppo per la città della Contea. La Presidente del Consiglio Comunale, Mariacristina Minardo, ha ufficialmente avviato le procedure per coordinare un tavolo tecnico e politico tra l’Amministrazione e le realtà civiche e politiche del territorio. L’iniziativa vedrà protagonisti la commerciante Piera Ficili e il movimento L’Alternativa Socialista, rappresentato da Antonio Ruta. L’obiettivo della Presidente Minardo è quello di programmare a breve un incontro operativo con la Sindaca Maria Monisteri e l’Assessore al ramo Piero Armenia. Il focus del confronto non resterà circoscritto alla gestione del cuore antico della città. Sebbene le criticità del centro storico restino un tema caldo, la volontà espressa dalla Presidenza del Consiglio è quella di allargare il raggio d’azione all’intero centro abitato di Modica. “L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere un confronto costruttivo e propositivo tra le parti,” a sottolineato Mariacristina Minardo. “L’obiettivo è affrontare concretamente le criticità esistenti e individuare soluzioni condivise nell’interesse dell’intera collettività.” Questo incontro viene descritto come un “primo passo” fondamentale. La strategia comunicata dalla Presidenza punta a superare le divergenze per costruire un percorso programmatico comune, volto al rilancio e alla valorizzazione di Modica attraverso azioni concrete. Il dialogo tra istituzioni e movimenti rappresenta un segnale di apertura importante per la politica modicana, segnando il passaggio dalle semplici segnalazioni alla fase della progettazione partecipata.

Martedì prossimo, intanto, nel corso della trasmissione “A piena mente, istruzioni per l’uso della verità, in onda su RTM e RTMONAIR, alle 10, Saro Cannizzaro avrà come ospite il presidente di ConfCommercio Modica, Giorgio Moncada, col quale parlerà della crisi del centro storico di Modica.

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