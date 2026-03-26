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Attualità | Modica

Modica, l’accoglienza si fa digitale: arrivano i nuovi totem multimediali nelle chiese storiche

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MODICA, 26 Marzo 2026 – Il patrimonio artistico e religioso di Modica compie un passo deciso verso il futuro. Grazie all’iniziativa dell’Inner Wheel Club di Ragusa Contea di Modica, sono stati consegnati tre totem digitali di ultima generazione alle parrocchie di San Pietro Apostolo, Santa Maria di Betlem e del Carmine.

I nuovi dispositivi, che saranno operativi già da questa primavera, puntano a trasformare l’esperienza di fedeli e turisti, offrendo un’accoglienza più immersiva e interattiva all’interno dei luoghi sacri.

L’iniziativa nasce sotto l’egida del progetto “Radici e futuro – totem artspeak”, un piano che mira a valorizzare i tesori della città attraverso le nuove tecnologie. I totem non saranno semplici schermi, ma finestre informative sulla storia e sulle opere d’arte modicane.

Contenuti culturali, curati dall’associazione “La via delle Collegiate”, permetteranno approfondimenti dettagliati sui monumenti; sinergia territoriale (il progetto è frutto della collaborazione tra l’Inner Wheel;  importanti partner privati come BCC Pachino, Bruno Euronics e Cappello Battaglia Group.

L’introduzione di questi supporti si inserisce in un percorso di valorizzazione già avviato con il Cammino Mariano di Modica, potenziando il lavoro svolto dalle parrocchie di San Pietro, Santa Maria di Betlem e San Paolo. L’obiettivo è offrire una narrazione professionale e moderna dei monumenti sacri, a beneficio non solo dei visitatori ma di tutto l’indotto economico e sociale della città.

Dall’Inner Wheel Club arriva un messaggio chiaro sulla necessità di adeguare l’offerta culturale agli standard internazionali: “Con questi supporti abbiamo voluto dare un segnale concreto di promozione del territorio. Per una città ad alta vocazione turistica come Modica, una dotazione tecnologica di questo tipo è ormai indispensabile.”

I totem rappresentano dunque un “ponte” digitale tra la secolare storia delle chiese modicane e le nuove generazioni di viaggiatori, sempre più orientati verso una fruizione dei contenuti smart e immediata.

© Riproduzione riservata
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