Sicurezza a Modica, l’opposizione incalza: “Basta ritardi, si attui subito la mozione ferma da mesi”

MODICA , 26 Marzo 2026– Non è più tempo di soli annunci, ma di azioni concrete. È questo il messaggio perentorio che arriva dai gruppi consiliari Siamo Modica, Democrazia Cristiana e Radici Iblee. Di fronte all’escalation di episodi criminosi che ha colpito la città, i consiglieri tornano a chiedere con forza l’immediata attuazione della mozione sulla sicurezza urbana, approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale lo scorso 29 settembre 2025, ma rimasta finora inattuata.

Viene evidenziata come la vulnerabilità del territorio richieda risposte istituzionali che vadano oltre la gestione dell’emergenza. Il documento approvato mesi fa impegna l’Amministrazione a punti precisi: potenziamento della Polizia Locale, attingendo anche alle graduatorie dei comuni limitrofi per colmare i vuoti d’organico, videosorveglianza col rafforzamento del sistema di controllo tecnologico su tutto il territorio comunale, piano integrato con una sinergia costante e strutturata con le Forze dell’Ordine.

La proposta dei consiglieri non si limita alla repressione. L’obiettivo è la creazione di un Tavolo di monitoraggio permanente.

“Non basta la risposta repressiva — spiegano i consiglieri — serve un intervento strutturale sul tessuto sociale. Rigenerare i luoghi, creare inclusione e restituire vitalità ai quartieri è l’unica vera prevenzione contro il degrado.”

Questa “cabina di regia” dovrebbe vedere seduti allo stesso tavolo Amministrazione, Consiglio Comunale, Associazioni di categoria (come CNA e Confcommercio, che hanno già lanciato l’allarme), Sindacati e Terzo Settore.

Riguardo alla proposta di un Consiglio Comunale aperto, i gruppi di opposizione si dicono favorevoli, ritenendolo uno strumento utile per dare voce ai cittadini. Tuttavia, ammoniscono: un singolo incontro non può essere la soluzione.

“La gravità della situazione richiede un impegno metodico — conclude Elena Frasca — che può trovare attuazione solo attraverso il Tavolo permanente previsto dalla nostra mozione e mai attivato. Amministrare significa dare risposte: Modica merita sicurezza e visione strategica.”

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