Ragusa presenta i nuovi progetti di Servizio Civile, lunedì 30 marzo l’Open Day informativo

Ragusa, 26 marzo 2026 – Il Comune di Ragusa ancora una volta presenta ai giovani, in collaborazione con AS.SO.D. ETS, un’importante opportunità di impegno, partecipazione civica, formazione e crescita al servizio della comunità tramite i progetti del Servizio Civile Universale.

Lunedì 30 marzo 2026, alle 18, nella Sala Conferenze della Zona Artigianale in Via On. Corrado Di Quattro, posizione: https://maps.app.goo.gl/NtVpFEfiQwSUvUUb7 , si terrà un Open Day dedicato all’illustrazione dei tre nuovi progetti, la cui domanda di partecipazione scade il prossimo 8 aprile.

L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato allo Sviluppo di Comunità in collaborazione con gli Assessorati alle Politiche Giovanili, all’Istruzione e alle Politiche Sociali, all’Informagiovani, alla Consulta Giovanile, e alla rappresentanza Sicilia SCU, mira a fornire tutte le informazioni necessarie sulle sedi, le modalità di partecipazione e gli obiettivi formativi dei bandi attivi.

I progetti presentati sono:

– Comuni da Vivere (promozione culturale, 25 posti);

– Iblei Resilienti 2026 (protezione civile, 10 posti);

– Con gli occhi di un bambino (sostegno all’infanzia, 12 posti).

I progetti avranno una durata di 12 mesi e prevedono per i volontari un assegno mensile di poco superiore ai 500€.

All’incontro interverranno e illustreranno i progetti gli assessori Giovanni Iacono (Sviluppo di Comunità), Simone Digrandi (Politiche Giovanili), Catia Pasta (Istruzione) ed Elvira Adamo (Politiche Sociali), Filippo Spadola (Referente AS.SO.D.) ed Emanuele Occhipinti (Presidente Consulta Giovanile e già rappresentante nazionale SCU).

Verrà offerta una panoramica tecnica con anche testimonianze dirette sul valore dell’esperienza del Servizio Civile.

Dopo aver coinvolto in questi anni circa 500 giovani, che si sono messi a disposizione della città acquisendo nuove competenze, altri 47 posti, suddivisi in 3 progetti, sono a disposizione per giovani pronti a valorizzare il territorio, supportare la sicurezza e potenziare i servizi per l’infanzia.

Il Servizio Civile non è solo un anno di formazione e supporto alla comunità, ma una rampa di lancio per la crescita professionale e umana di ragazze e ragazzi. Un’opportunità formativa che non si limita ai 12 mesi ma guarda anche avanti, infatti è prevista una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici non dirigenziali a favore di chi ha concluso il Servizio Civile Universale (SCU) senza demerito.

L’invito è rivolto a tutti i giovani interessati e ai genitori che desiderano approfondire i dettagli di questa importante opportunità di cittadinanza attiva.

Salva