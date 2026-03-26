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Cultura

Modica, al via la XV edizione del Certamen Mutycense: 100 studenti a confronto con i classici

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MODICA, 26 Marzo 2026 – Tutto pronto al Liceo Classico “Galilei – Campailla” per la XV edizione del Certamen Mutycense. La storica competizione di traduzione latina, che quest’anno coincide significativamente con la Notte Nazionale dei Licei Classici, vedrà la partecipazione di ben 14 istituti provenienti da tutta Italia, da Cagliari a Roma, passando per Napoli, Bari e diverse province siciliane.

Saranno circa cento gli studenti che venerdì 27 marzo si cimenteranno nell’analisi e nella traduzione di testi latini, suddivisi in due categorie:

Sezione Junior (II e III anno): prove su brani di Celso, Vegezio o Vitruvio.

Sezione Senior (IV e V anno): confronto con i giganti della letteratura come Cicerone, Seneca o Plinio il Vecchio.

Il tema scelto per questa edizione è di grande attualità: “Il lavoro e le professioni nel mondo antico”. Un percorso formativo che punta a riflettere sulle radici dei mestieri classici per attualizzarne il dibattito nel contesto moderno.

A valutare gli elaborati sarà una commissione di altissimo profilo scientifico, composta da docenti provenienti da prestigiosi atenei italiani ed europei: Marco Formisano (Università di Gand, Belgio), Pietro Li Causi (Università di Siena), Rosa Rita Marchese (Università di Palermo) e  Giuseppe Squillace (Università della Calabria).

Il Certamen non è solo una competizione accademica, ma un volano per la promozione del territorio ibleo. Quest’anno l’evento si intreccia con i festeggiamenti per il trentennale dell’apertura di San Nicolò Inferiore, a cura dell’Associazione Culturale VIA, offrendo ai partecipanti l’occasione di scoprire i tesori nascosti di Modica.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 28 marzo, alle  17,  presso l’Auditorium Pietro Floridia. L’evento gode del patrocinio del Comune di Modica e della collaborazione della Fondazione Teatro Garibaldi.

© Riproduzione riservata
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