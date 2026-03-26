Prima lezione del corso sulla revisione legale organizzata dall’Odcec di Ragusa. Ottimo successo

Ragusa, 26 marzo 2026 – Ha riscosso un successo straordinario la prima lezione del corso sulla revisione legale promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa. L’incontro, ospitato nella sede dell’Ordine, è stato tenuto da Domenico Merlino, commercialista in Palermo e socio di una società di revisione leader in Sicilia, figura di riferimento nel settore. Il percorso formativo, articolato in cinque lezioni, consentirà agli iscritti di maturare i 20 crediti formativi obbligatori annui previsti per la revisione legale, oltre ai 5 crediti dedicati al revisore della sostenibilità, un ambito sempre più centrale nella professione.

«La risposta dei colleghi è stata eccezionale: in appena due giorni abbiamo raggiunto il numero massimo di iscrizioni – dichiara il presidente dell’Ordine, Michelangelo Aurnia – Per questo abbiamo già programmato una seconda edizione del corso nel mese di ottobre, così da garantire a tutti gli iscritti la possibilità di adempiere pienamente all’obbligo formativo».

Aurnia sottolinea come questo entusiasmo confermi la direzione intrapresa dal nuovo direttivo: «Il nostro impegno è quello di costruire una rete professionale solida, capace di valorizzare, tutelare e proteggere i nostri iscritti. La formazione non è solo un dovere, ma un’opportunità di crescita. E la partecipazione all’appuntamento in questione dimostra quanto la categoria sia consapevole delle sfide che ci attendono».

Il presidente aggiunge una riflessione più ampia sul ruolo dell’Ordine in questa fase di trasformazione della professione: «Viviamo un momento storico in cui competenze come la revisione legale e la sostenibilità stanno ridefinendo il nostro lavoro. Come Ordine vogliamo essere un punto di riferimento credibile e aggiornato, capace di accompagnare i colleghi in questo cambiamento. Continueremo a proporre percorsi formativi di qualità, con docenti qualificati e contenuti realmente utili per la pratica quotidiana». Il prossimo appuntamento sarà un convegno sull’ottimizzazione fiscale tramite l’intelligenza artificiale, già in calendario per oggi, 26 marzo, che conferma la volontà dell’Ordine di ampliare ulteriormente l’offerta formativa nei prossimi mesi.

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