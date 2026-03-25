Paura e stupore in Corso Umberto a Modica: sciame d’api “visita” la Biblioteca Comunale

Modica, 25 marzo 2026 – Momenti di apprensione, ma anche di grande curiosità, questa mattina nel cuore pulsante di Modica. Intorno alle11:30, un imponente sciame d’api ha deciso di “fare sosta” proprio in Corso Umberto, di fronte allo storico edificio che ospita la Biblioteca Comunale. L’insolito spettacolo ha attirato l’attenzione di passanti e residenti, molti dei quali hanno immortalato la scena con smartphone e macchine fotografiche. Le api si sono concentrate in particolare sul tetto e sul portapacchi di un furgone parcheggiato lungo la via, creando una vera e propria “nuvola” ronzante. L’immagine ravvicinata mostra chiaramente la densità dello sciame, con migliaia di esemplari posati sulla carrozzeria argentata del mezzo e attorno alle barre portapacchi. Fortunatamente, non si sono registrati incidenti né punture. Molti cittadini hanno osservato l’evento con rispetto e stupore, riconoscendo l’importanza ecologica di questi preziosi insetti impollinatori. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Locale, che hanno avvisato i Vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l’area e deviare il traffico pedonale a debita distanza, garantendo la pubblica incolumità senza disturbare eccessivamente lo sciame. È stato, inoltre, richiesto l’intervento di un apicoltore esperto, procedura standard in questi casi per recuperare la regina e, di conseguenza, l’intero sciame in modo sicuro e non cruento, trasferendolo in un luogo più idoneo. “È stato un evento sorprendente, ma gestito con calma e professionalità dalle autorità”, ha commentato un residente. “È bello vedere la natura farsi strada anche in pieno centro storico, purché tutto avvenga in sicurezza”. La sciamatura è un fenomeno naturale, tipico del periodo primaverile ed estivo, attraverso il quale le famiglie di api si dividono per formare nuove colonie. In genere, le api in fase di sciamatura non sono aggressive, poiché sono concentrate sulla ricerca di una nuova casa e non sulla difesa di un alveare. Al momento, la situazione è sotto controllo e si attende l’intervento definitivo dell’apicoltore. Corso Umberto I è regolarmente transitabile, con la sola precauzione di non avvicinarsi troppo all’area interessata fino al completamento delle operazioni di recupero.

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