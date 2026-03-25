Fondi FUA: Santa Croce Camerina protagonista del nuovo asse di sviluppo ibleo

Palermo, 25 Marzo 2026 -Non è più solo una visione su carta, ma un piano esecutivo. Con la firma apposta ieri a Palermo dal Presidente della Regione Renato Schifani, l’Area Urbana Funzionale (FUA) di Ragusa entra ufficialmente nella fase operativa. Tra i protagonisti del protocollo, che unisce i sei comuni del comprensorio (Ragusa, Vittoria, Modica, Scicli, Giarratana e Santa Croce Camerina), spicca il dinamismo dell’amministrazione guidata dal sindaco Peppe Dimartino, pronta a mettere a terra interventi che cambieranno il volto della fascia costiera e del centro urbano.

Grazie ai fondi europei UE e FESR, il Comune di Santa Croce Camerina ha blindato il finanziamento per quattro opere strategiche, attese da anni dai residenti e fondamentali per il rilancio turistico: la realizzazione della pista ciclopedonale da Casuzze a Punta Secca (920 mila euro), che creerà finalmente una continuità fluida con Marina di Ragusa, il rifacimento completo di Viale degli Atleti, un intervento massiccio da 1,5 milioni di euro, una nuova stazione di parcheggio intermodale a Punta Secca (via Gronchi) per 679 mila euro, essenziale per decongestionare il borgo del “Commissario Montalbano”; il restyling di Piazza Primavera a Caucana (360 mila euro), per restituire decoro e centralità alla frazione balneare.

Soddisfatto il primo cittadino, Peppe Dimartino, che sottolinea come la FUA Ragusa sia tra le prime realtà in Sicilia a tagliare questo traguardo: “Quella di ieri è stata una giornata di svolta. Passiamo dalla fase della visione a quella della realtà. Questi risultati non cadono dal cielo: sono il frutto di un lavoro silenzioso, di un confronto istituzionale serrato e di una governance territoriale che ha saputo fare squadra.”

La sottoscrizione dell’accordo dimostra che la sinergia tra comuni non è solo uno slogan, ma uno strumento efficace per intercettare i grandi capitali europei. L’Amministrazione ha tenuto a ringraziare pubblicamente gli uffici comunali e i tecnici della FUA, la cui competenza è stata decisiva per superare i rigidi step burocratici previsti dalla programmazione comunitaria.

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