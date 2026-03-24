Meteo, inferno di ghiaccio nel Ragusano: violenta grandinata sulla SP 10, auto in panne e strada chiusa

24 Marzo 2026 – Un’ondata improvvisa di maltempo ha messo in ginocchio la viabilità provinciale nel primo pomeriggio di oggi. Una violenta grandinata si è abbattuta con estrema intensità sulla Strada Provinciale 10, colpendo in particolare l’altezza dell’incrocio tra Monterosso Almo e Chiaramonte Gulfi.

In pochi minuti, il manto stradale è stato ricoperto da uno spesso strato di ghiaccio e detriti, trasformando l’arteria in una trappola per i conducenti. La situazione è apparsa subito critica: numerose vetture sono rimaste in panne, impossibilitate a procedere o a fare manovra a causa della perdita di aderenza e dell’accumulo di grandine.

Data l’impraticabilità del tratto, le autorità hanno disposto la chiusura immediata al transito della SP 10 per scongiurare incidenti e permettere le operazioni di soccorso.

Sul posto è massiccio l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Ragusa, impegnati senza sosta nel prestare assistenza diretta agli automobilisti bloccati nelle proprie auto. Le squadre di soccorso stanno lavorando per mettere in sicurezza le persone e i veicoli, in attesa dell’arrivo dei mezzi della Provincia. Questi ultimi avranno il compito di rimuovere lo strato di grandine e ripristinare le condizioni minime di sicurezza per la riapertura della carreggiata.

A gestire la complessa situazione viaria sono presenti le pattuglie della Polizia e della Polizia Municipale di Ragusa. Gli agenti stanno presidiando i varchi d’accesso alla provinciale e deviando il traffico su percorsi alternativi, invitando alla massima prudenza in tutta la zona montana, dove le condizioni meteo rimangono instabili.

Al momento non si segnalano feriti gravi, ma i disagi alla circolazione restano pesanti e si prevede che le operazioni di bonifica possano durare diverse ore.

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