Amministrative, è ufficiale: Ispica al voto il prossimo 24/25 maggio

PALERMO, 24 Marzo 2026 – Ufficiale, Ispica al voto a fine maggio. I seggi per le elezioni amministrative in Sicilia saranno aperti domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. In caso di secondo turno di ballottaggio, si voterà domenica 7 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 8 giugno, dalle 7 alle 15. Ieri è stato pubblicato il decreto con l’elenco definitivo degli Enti locali chiamati alle urne che in tutto sono 71.

Di questi, 54 eleggeranno sindaci e consiglieri comunali con il sistema maggioritario, negli altri 17 (con popolazione superiore ai 15mila abitanti), invece, si voterà con il proporzionale. I capoluoghi in cui si andrà alle urne sono Agrigento, Enna e Messina.

Nel dettaglio, nell’Agrigentino andranno al voto 9 Comuni: oltre ad Agrigento, Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, Siculiana, Villafranca Sicula.

In provincia di Caltanissetta saranno 7: Bompensiere, Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba.

Nel Catanese, sono chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali i cittadini di 9 comuni: Bronte, Calatabiano, Mascali, Milo, Pedara, Randazzo, San Giovanni la Punta, San Pietro Clarenza, Trecastagni. Nell’Ennese andranno al voto 6 Comuni: oltre al capoluogo, Agira, Centuripe, Nicosia, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe.

Nel Messinese 17: oltre al capoluogo, Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Giardini Naxos, Graniti, Limina, Malfa, Malvagna, Merì, Milazzo, Mirto, Naso, Raccuja, San Salvatore di Fitalia, Saponara, Savoca.

Nel Palermitano, invece, saranno interessati dalla tornata delle amministrative in 16: Aliminusa, Altofonte, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Carini, Godrano, Gratteri, Isola delle Femmine, Lascari, Misilmeri, Polizzi Generosa, Pollina, Santa Cristina Gela, Scillato, Termini Imerese, Villabate. Nel Ragusano si voterà solo a Ispica; nel Siracusano ad Augusta, Floridia, Lentini; e nel Trapanese a Campobello di Mazara, Gibellina, Marsala.

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