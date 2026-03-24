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Politica | Pozzallo

Riscossione privatizzata a Pozzallo. SI: “Utenza danneggiata”

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Pozzallo, 24 Marzo 2026 – Sinistra italiana Pozzallo esprime un giudizio fortemente critico e negativo sull’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, dello schema di regolamento della riscossione dei tributi.

Nonostante al momento, stando alla lettera del regolamento, la gestione del servizio di riscossione rimane in capo all’Agenzia delle Entrate, l’approvazione di tale regolamento, nei fatti, apre la strada all’esternalizzazione del servizio di riscossione delle imposte e al pignoramento diretto dei conti correnti dei contribuenti e conseguentemente rappresenta un danno per i cittadini soggetti alle logiche delle imprese private per le quali gli utenti non sono persone con loro necessità e bisogni ma solamente fonti di utili per i loro bilanci.
Non si tratta quindi, come l’assessore al bilancio sostiene, di una normativa a tutela dei cittadini, in quanto introduce subdolamente degli strumenti di esazione non rinvenibili da parte dei cittadini che non conoscono la normativa tributaria.
Riteniamo che nella particolare congiuntura attuale, caratterizzata dall’aumento del costo del carburante, pesantemente influenzato dalla crisi in Medio Oriente, e dalla conseguente erosione del potere d’acquisto di tutte le fasce di popolazione ed in particolar modo di quelle più deboli, il sindaco, la giunta e i consiglieri che li sostengono non si possano permettere di introdurre nuovi balzelli ma si debbano impegnare per una gestione più virtuosa e al contempo più rispettosa delle esigenze dei cittadini e non ancora infierire su di essi e sulle future generazioni. Pozzallo merita una nuova stagione politica alternativa alle macerie che l’ammatunismo sta lasciando.

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