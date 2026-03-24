  • 24 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 24 Marzo 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Pozzallo

Sciacca. Pescatori pozzallesi in trasferta per manifestare contro il “caro-gasolio”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Sciacca, 24 Marzo 2026 – Giornata di forte tensione nei porti siciliani, dove questa mattina le marinerie hanno organizzato un sit‑in di protesta per denunciare una crisi ormai fuori controllo. Nel documento presentato oggi a Palermo, i rappresentanti delle marinerie di Sciacca, Porto Empedocle, Licata, Scoglitti, Pozzallo, Porto Palo, Siracusa e Catania ricordano che «oggi in gran parte sono ferme in porto» e in stato di agitazione da giorni. La mobilitazione nasce da una combinazione di fattori che ha messo in ginocchio l’intero comparto: «mesi di condizioni meteomarine avverse» con fondali invasi da detriti e mucillagine, e il recente conflitto in Medio Oriente che ha fatto schizzare il prezzo del gasolio marino oltre 1,10 euro al litro, quasi il doppio rispetto ai mesi precedenti. Le marinerie chiedono interventi immediati: sostegni economici tramite fondi regionali e comunitari (misura ex 5.68 e FEAMPA), un nuovo fondo di solidarietà, prestiti ponte senza interessi tramite IRFIS, un tavolo con i parlamentari europei sui regolamenti UE che limitano le attività nei mari chiusi, l’attivazione dei nuovi piani di gestione e la difesa del Canale di Sicilia dai progetti di parchi eolici offshore. La protesta di oggi al porto segna l’inizio di una fase di mobilitazione che potrebbe estendersi nei prossimi giorni se non arriveranno risposte concrete dalle istituzioni regionali e nazionali.

© Riproduzione riservata
595216

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube