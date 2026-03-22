Modica, sbornia da primato: l’Acquedolcese rovina la festa e ringrazia

MODICA 1

ACQUADOLCESE 2

Marcatori: 14′ Savasta (M), 83’ Caracò (A), 87’ Triolo (A).

Modica, 22 Marzo 2026 – C’è modo e modo di festeggiare un campionato vinto, e quello scelto dal Modica ha il sapore dolceamaro di chi ha già staccato la spina. Dopo aver messo in bacheca il titolo di Eccellenza (Girone B) con una cavalcata trionfale conclusasi domenica scorsa, i rossoblù cadono tra le mura amiche, concedendo all’Acquedolcese tre punti d’oro che sanno di “regalo” promozione.

La partita era iniziata secondo il copione più prevedibile. Nonostante il clima di celebrazione sugli spalti, i locali partono forte. Al 14’, il solito Savasta svetta più in alto di tutti e insacca di testa il vantaggio, confermando il suo fiuto del gol. Lo stesso attaccante avrebbe potuto chiudere la pratica poco dopo, ma la sua conclusione si stampa violentemente contro la traversa, strozzando in gola il grido del raddoppio.

Il primo tempo si chiude così: Modica in controllo e un’Acquedolcese che sembrava destinata a fare da comparsa nella festa del “Vincenzo Barone”.

Nella ripresa, però, la tensione agonistica dei campioni cala vistosamente. Con la testa già rivolta ai brindisi e alle celebrazioni ufficiali, il Modica si concede troppe distrazioni. L’Acquedolcese, con l’acqua alla gola e il disperato bisogno di punti, ha il merito di crederci fino alla fine.

Il capolavoro ospite si materializza negli ultimi sette minuti:

• 38’ st: Caracò trova il pertugio giusto e sigla l’1-1, approfittando di una retroguardia locale troppo passiva.

• 42’ st: Il sorpasso incredibile firmato da Triolo, che gela lo stadio e regala agli ospiti una vittoria pesantissima.

Un “peccato di distrazione” che non macchia l’impresa stagionale degli uomini di casa, ma che lascia un pizzico di amaro per non aver onorato il pubblico con l’ennesimo successo. Per l’Acquedolcese è un successo che vale una stagione; per il Modica, è solo una piccola macchia su un vestito che resta comunque cucito d’oro.

RISULTATI 27^ GIORNATA

Messana – Palazzolo 6 – 0

Leonfortese -Gioiosa 0 – 1

Melilli – Avola 1 – 0

Modica – Acquadolcese 1 – 2

Niscemi – Atletico Catania 0 – 1

Rosmarino – Leonzio 1 – 3

Vittoria – Mazzarrone 3 – 0

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