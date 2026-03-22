Scicli, al via il bando per la “Sacra Rappresentazione” delle Milizie 2026: come partecipare

Scicli, 22 Marzo 2026 – L’Amministrazione Comunale di Scicli, in occasione dei festeggiamenti della Festa della Madonna delle Milizie, intende procedere all’espletamento di una manifestazione di interesse per l’organizzazione e la realizzazione della “Sacra Rappresentazione”, in programma a Scicli (RG), sabato 30 maggio 2026, nella splendida location di Piazza Italia. Oggetto dell’avviso è la ricerca di soggetti (associazioni, enti, fondazioni, cooperative, etc.) in grado di organizzare e realizzare l’evento denominato “Sacra Rappresentazione della Madonna delle Milizie” che si svolgerà nel centro storico di Scicli. Il testo della rievocazione storica è esclusivamente quello del Pacetto-Vanasia, secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa circa le feste iscritte al REIS. La manifestazione di interesse, contenente la proposta progettuale e la documentazione, dovrà pervenire, al protocollo generale del Comune di Scicli, entro e non oltre il 4 aprile 2026, con le seguenti modalità:

– a mezzo consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo;

– tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.scicli.rg.it .

Il Comune di Scicli interverrà, al fine di riuscire al buon esito della manifestazione, mettendo a disposizione una compartecipazione alle spese quantificata in € 20.000,00 che sarà erogata previa acquisizione di tutta la documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute da parte dell’organizzazione.

Per tutte le informazioni utili, e i chiarimenti, è possibile rivolgersi al Settore II Benessere di Comunità – Cultura e Istruzione, negli orari di apertura al pubblico, oppure si può telefonare allo 0932/839620.

La Festa della Madonna delle Milizie (o Madonna a Cavallo) a Scicli (RG) è una celebrazione tradizionale e religiosa, che rievoca con una famosa “sacra rappresentazione” una leggendaria battaglia d’armi, avvenuta nel 1091 tra Normanni e Saraceni. Secondo la tradizione, l’intervento miracoloso della Madonna, apparsa a cavallo con una spada, permise la vittoria cristiana.

Salva