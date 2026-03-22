Calcio. Il Frigintini espugna Santa Croce: decide un lampo di Cavallo

SANTA CROCE 0

FRIGINTINI 1

MARCATORE: Cavallo

SANTA CROCE CAMERINA, 22 Marzo 2026— Un Frigintini cinico e compatto mette il marchio sulla trasferta di Santa Croce, strappando una vittoria pesantissima per 0-1. In una gara caratterizzata da un grande equilibrio tattico e pochi spazi concessi dalle difese, la squadra ospite ha saputo attendere il momento giusto per colpire e blindare il risultato.

Il primo tempo scorre via sul filo della tensione. Il Santa Croce prova a fare la partita, mantenendo il possesso palla ma faticando a trovare varchi nella retroguardia ospite, sempre ben schierata. Il Frigintini, dal canto suo, agisce di rimessa, cercando di sfruttare la velocità dei propri esterni.

La svolta arriva nella seconda metà del match. Dopo una serie di capovolgimenti di fronte, il Frigintini trova il gol del vantaggio: un’azione manovrata sulla fascia libera Cavallo in area che, con freddezza, trafigge l’estremo difensore locale.

Sotto di una rete, i padroni di casa hanno tentato il tutto per tutto, riversandosi in avanti negli ultimi quindici minuti. Nonostante il forcing finale e qualche mischia furibonda in area di rigore, il muro rossoblù ha retto l’urto. Al triplice fischio esplode la gioia dei giocatori del Frigintini, che confermano il loro ottimo stato di forma.

Per il Frigintini sono tre punti che pesano come macigni in ottica classifica, mentre per il Santa Croce resta il rammarico per una prestazione generosa che però non ha prodotto frutti concreti sotto porta.

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