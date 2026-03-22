  • 22 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 22 Marzo 2026 -
Modica | santa croce camerina | Sport

Calcio. Il Frigintini espugna Santa Croce: decide un lampo di Cavallo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

SANTA CROCE 0

FRIGINTINI 1

MARCATORE: Cavallo

SANTA CROCE CAMERINA, 22 Marzo 2026—  Un Frigintini cinico e compatto mette il marchio sulla trasferta di Santa Croce, strappando una vittoria pesantissima per 0-1. In una gara caratterizzata da un grande equilibrio tattico e pochi spazi concessi dalle difese, la squadra ospite ha saputo attendere il momento giusto per colpire e blindare il risultato.

Il primo tempo scorre via sul filo della tensione. Il Santa Croce prova a fare la partita, mantenendo il possesso palla ma faticando a trovare varchi nella retroguardia ospite, sempre ben schierata. Il Frigintini, dal canto suo, agisce di rimessa, cercando di sfruttare la velocità dei propri esterni.

La svolta arriva nella seconda metà del match. Dopo una serie di capovolgimenti di fronte, il Frigintini trova il gol del vantaggio: un’azione manovrata sulla fascia libera Cavallo in area che, con freddezza, trafigge l’estremo difensore locale.

Sotto di una rete, i padroni di casa hanno tentato il tutto per tutto, riversandosi in avanti negli ultimi quindici minuti. Nonostante il forcing finale e qualche mischia furibonda in area di rigore, il muro rossoblù ha retto l’urto. Al triplice fischio esplode la gioia dei giocatori del Frigintini, che confermano il loro ottimo stato di forma.

Per il Frigintini sono tre punti che pesano come macigni in ottica classifica, mentre per il Santa Croce resta il rammarico per una prestazione generosa che però non ha prodotto frutti concreti sotto porta.

© Riproduzione riservata
594984

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube