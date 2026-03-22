Il pozzallese Fidone protagonista a Roma: il maratoneta pozzallese tra i grandi della Capitale

Roma, 22 Marzo 2026 – Fidone protagonista a Roma: il maratoneta pozzallese tra i grandi della Capitale

Ancora un risultato di prestigio per il podismo pozzallese. Fabio Biagio Fidone si conferma tra gli atleti più solidi del panorama amatoriale nazionale, protagonista alla 31ª edizione della Run Rome Marathon, disputata nella suggestiva cornice della città di Roma.

Una manifestazione da record, con oltre 36.000 partecipanti provenienti da 165 Paesi, che ha trasformato le strade della Capitale in un grande teatro internazionale dello sport.

L’atleta pozzallese, dal 2026 portacolori del Team Sempredicorsa ASD, ha chiuso la gara con un tempo di 3h16’52’’, confermando affidabilità e continuità ad alti livelli.

Un crono che si inserisce in un percorso di crescita ben definito: Fidone vanta infatti un personal best di 3h04’23’’, ottenuto a Firenze nel novembre 2025, segno di un atleta in costante evoluzione.

Allenato da Lorenzo Lotti, Fidone è anche Direttore Generale del Team Sempredicorsa, ruolo che testimonia il suo impegno non solo come atleta ma anche come punto di riferimento all’interno della società.

«Soddisfatto della prestazione – il suo commento a fine gara –. Il 2026 è iniziato con appuntamenti importanti e l’attenzione ai dettagli sta facendo la differenza».

Il calendario è particolarmente impegnativo e mette in evidenza non solo la condizione atletica, ma anche la maturità nella gestione della stagione: due maratone ravvicinate e la partecipazione al Campionato Italiano 50 km rappresentano una sfida importante.

Proprio in questo contesto emerge un aspetto fondamentale: la sicurezza dell’atleta passa dalla capacità di conciliare allenamento e recupero. Per Fidone, infatti, il riposo non è una pausa passiva, ma un vero e proprio secondo momento di allenamento, indispensabile per permettere al corpo di rigenerarsi e affrontare al meglio gli impegni successivi.

Agenda già fitta di impegni: domenica prossima sarà al via a Maranello per la Mezza Maratona d’Italia, mentre dopo una breve pausa tornerà sulla distanza regina il 12 aprile 2026 a Milano, in occasione della Wizz Air Milano Marathon.

Per il 2026, Fidone è collaboratore ufficiale della Wizz Air Milano Marathon. Proprio il 12 aprile farà da pacer, accompagnando atleti dalla partenza fino al traguardo lungo i 42,195 km.

Cuore, disciplina e consapevolezza: Pozzallo continua a correre con Fidone.

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