Doppietta Kudos Modica ai Campionati a squadra FGI

Rosolini, 22 marzo 2026 – Grande successo per la Kudos Modica & Pozzallo alla seconda prova del Campionato a Squadre Silver GAF FGI, svoltasi domenica a Rosolini.

La società si è presentata in gara con due squadre, rappresentanti delle sedi di Pozzallo e Modica, ottenendo un risultato straordinario che conferma l’ottimo lavoro svolto da tecnici e atlete nel corso della stagione.

A conquistare il gradino più alto del podio è stata la squadra della sede di Pozzallo con le ginnaste Abbate Francesca, Cerruto Ilenya, Floriddia Emma, Floriddia Marta e Lombardo Ludovica, che allenata dai Tecnici Terranova Emanuela e Sessa Nadia è stata protagonista di una competizione impeccabile. Le ginnaste hanno dimostrato precisione, eleganza e grande determinazione su tutti gli attrezzi, distinguendosi per qualità tecnica e spirito di squadra.

Subito dietro, con una prestazione altrettanto brillante, si è classificata al secondo posto la squadra della sede di Modica allenata dal Tecnico Vindigni Sabina. Anche in questo caso, le atlete Bellaera Erika, Giurdanella Giulia, Musumeci Francesca e Schembari Giorgia hanno dato prova di grande impegno e crescita, contribuendo a un risultato complessivo di grande prestigio per la società.

Una doppietta importante per la Kudos Ginnastica, che porta a casa primo e secondo posto, segno di una preparazione solida e di un settore agonistico in continua evoluzione.

Grande soddisfazione da parte dello staff tecnico e della dirigenza, orgogliosi del percorso delle ginnaste e dei risultati raggiunti, che rappresentano un ulteriore stimolo per affrontare con entusiasmo i prossimi appuntamenti sportivi.

Salva