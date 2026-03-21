  • 21 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 21 Marzo 2026 -
Attualità | Ragusa

Toponomastica femminile a Ragusa: “Parole e scelte devono andare nella stessa direzione”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 24 Marzo 2026 –  L’Associazione AdessoBasta torna a richiamare l’attenzione dell’Amministrazione comunale di Ragusa sul tema della toponomastica femminile, questione che riguarda non solo la memoria, ma la visione culturale e civile di una comunità.

“Già in passato avevamo formalmente proposto al Sindaco l’intitolazione di spazi pubblici a due donne ragusane che, con il loro impegno, hanno contribuito in modo significativo all’emancipazione femminile e al miglioramento della società del nostro territorio. A quella richiesta, ad oggi, non è mai giunta alcuna risposta.

Apprendiamo   che il nuovo asilo nido di via Australia sarà intitolato a don Luigi Giussani, figura autorevole nel campo educativo. Pur senza entrare nel merito della scelta, riteniamo necessario evidenziare altro: essa appare in evidente contraddizione con gli impegni pubblicamente dichiarati dall’Amministrazione rispetto alla riduzione del divario nella toponomastica di genere, oltre che con la mancata interlocuzione con la Consulta Femminile, che su temi come questo dovrebbe essere coinvolta e ascoltata”.

Intitolare un asilo nido – uno spazio profondamente legato alla cura, all’educazione e alla crescita – rappresenta un atto dal forte valore simbolico e pedagogico. È un ambito che, nella sua storia e nella sua quotidianità, è stato costruito e sostenuto in larga parte dal lavoro, dalla competenza e dalla presenza delle donne. Proprio per questo sorprende che, ancora una volta, non si sia colta l’occasione per dare visibilità a figure femminili che hanno segnato la storia dell’educazione e del progresso sociale.

“Se il criterio è quello del valore pedagogico, le alternative non mancano. Basti pensare a Maria Agamben Federici, Madre Costituente, promotrice di una profonda riforma dei servizi assistenziali per donne e bambini e impegnata nella riorganizzazione dell’Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI) in senso democratico, a sostegno delle madri lavoratrici e in difficoltà: una personalità che, ad oggi, risulta non avere alcuna intitolazione nella nostra città.

Le parole, da sole, non bastano. Quando si parla di parità, di diritti e di riduzione dei divari, è necessario che anche le scelte amministrative siano coerenti e conseguenti.

Per questo riteniamo che quanto accaduto rappresenti un’occasione mancata.

Rinnoviamo dunque la nostra richiesta: avviare un percorso concreto e trasparente che porti a riequilibrare la toponomastica cittadina, restituendo alle donne il posto che spetta loro nella memoria pubblica, a partire dalle due donne ragusane, Itria Camera Sbezzi e Rina Lugli Minardi, per le quali, già da tempo, abbiamo avanzato una formale proposta, anche nell’ambito della Consulta Femminile, e che attendono ancora un giusto riconoscimento”.

L’Associazione AdessoBasta continuerà a vigilare e a proporre, con spirito costruttivo ma con determinazione, affinché Ragusa sia davvero una città capace di riconoscere il valore e il contributo delle donne.

© Riproduzione riservata
594902

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube