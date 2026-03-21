Modica, 21 Marzo 2026 – Ricorre oggi, 21 marzo, il sesto anniversario della morte del giornalista scrittore modicano Piero Vernuccio, direttore del mensile “Dialogo”, deceduto il 21 marzo 2020. Ricordo la visita che gli feci all’Ospedale Maggiore di Modica quando le sue condizioni si erano aggravate. Mi aveva fatto dono, prima di essere ricoverato, del suo libro dal titolo Scempi urbanistici nel ‘salotto’ di Modica, Edizioni Associazione Culturale Dialogo, 2019, testo che affonda le radici nella storia della città di Modica degli anni ‘60, connotandosi come rilettura di scelte politiche e conseguenti atti amministrativi che hanno delineato l’attuale aspetto urbanistico del centro storico modicano, ove si è consumato, per una serie di ragioni e argomentazioni portate dall’autore, un vero e proprio “scempio”.

Questo Centro Servizi Culturali doveva favorire e promuovere attività e manifestazioni culturali nella città, ma a distanza di 46 anni, sono passate tante amministrazioni e si attende ancora la sua attivazione.

Piero Vernuccio ha saputo raccontare la realtà con uno sguardo critico e profondo, spaziando dalla cronaca locale alle grandi questioni del nostro tempo; è stato un intellettuale poliedrico, capace di passare dalla scrittura giornalistica alla saggistica, dalla narrativa alla poesia, mostrandosi profondamente legato alla sua terra e dedicando gran parte del suo impegno civile e professionale alla città di Modica.

Attraverso i suoi articoli e i suoi libri, ha contribuito a far conoscere la storia, la cultura e le tradizioni del nostro territorio, promuovendone lo sviluppo e la valorizzazione, mostrandosi capace di interpretare i cambiamenti sociali e politici con acume e sensibilità, riuscendo a dare voce a chi non ha voce e denunciando ingiustizie e disuguaglianze.