Modica, 21 Marzo 2026 – Ricorre oggi, 21 marzo, il sesto anniversario della morte del giornalista scrittore modicano Piero Vernuccio, direttore del mensile “Dialogo”, deceduto il 21 marzo 2020. Ricordo la visita che gli feci all’Ospedale Maggiore di Modica quando le sue condizioni si erano aggravate. Mi aveva fatto dono, prima di essere ricoverato, del suo libro dal titolo Scempi urbanistici nel ‘salotto’ di Modica, Edizioni Associazione Culturale Dialogo, 2019, testo che affonda le radici nella storia della città di Modica degli anni ‘60, connotandosi come rilettura di scelte politiche e conseguenti atti amministrativi che hanno delineato l’attuale aspetto urbanistico del centro storico modicano, ove si è consumato, per una serie di ragioni e argomentazioni portate dall’autore, un vero e proprio “scempio”.
In questo ultimo suo libro, uscito a distanza di anni dal suo interessante volume dal titolo “Una città in cerca d’identità. Analisi socio-economica su Modica”, Associazione culturale Dialogo, 1984, Piero Vernuccio focalizzava principalmente l’attenzione su una serie di palazzi ed edifici del centro storico di Modıca, quali l’Edificio sociale “B. Mancini”, l’Edificio sociale San Giorgio, il Palazzo Ascenzo, il Palazzo ex-albergo Bristol, il Palazzo ex-Tantillo, il Palazzo Belluardo, il Palazzo dell’Istituto Benedettine, la costruzione della Domus Sancti Petri, la scuola materna nel quartiere “Catena”.
Piero Vernuccio ebbe anche un sogno, che, purtroppo, non vide mai realizzato: la nascita a Modica di un Centro Servizi Culturali. L’attività associazionistica cominciò ad evidenziarsi in città agli inizi degli anni ‘80, tant’è che con delibera n. 92 del 23 aprile1980 fu disposta dal Consiglio comunale pro tempore l’istituzione di un Centro Servizi Culturali; vi aderirono le associazioni “Il Sagittario”, “Gioventù Musicale d’Italia”, “Associazione Culturale Dialogo”, “Associazione S.A. Guastella”, “Associazione Turistica Pro-Loco Modica”, “Circolo ricreativo G. Di Vittorio”, “Associazione Mazziniana Italiana” sezione di Modica, “Editrice Corriere di Modica”, “Gruppo Teatro Emme Uno”, “Associazione Amici della Musica Pietro Floridia”.
Questo Centro Servizi Culturali doveva favorire e promuovere attività e manifestazioni culturali nella città, ma a distanza di 46 anni, sono passate tante amministrazioni e si attende ancora la sua attivazione.
Piero Vernuccio ha saputo raccontare la realtà con uno sguardo critico e profondo, spaziando dalla cronaca locale alle grandi questioni del nostro tempo; è stato un intellettuale poliedrico, capace di passare dalla scrittura giornalistica alla saggistica, dalla narrativa alla poesia, mostrandosi profondamente legato alla sua terra e dedicando gran parte del suo impegno civile e professionale alla città di Modica.
Attraverso i suoi articoli e i suoi libri, ha contribuito a far conoscere la storia, la cultura e le tradizioni del nostro territorio, promuovendone lo sviluppo e la valorizzazione, mostrandosi capace di interpretare i cambiamenti sociali e politici con acume e sensibilità, riuscendo a dare voce a chi non ha voce e denunciando ingiustizie e disuguaglianze.