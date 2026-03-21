Scicli. Trasporto extraurbano Ast gratuito in favore di persone con disabilità

Scicli, 21 marzo 2026 – Il Comune di Scicli informa che sono disponibili le tessere per il trasporto extraurbano gratuito dedicate alle persone con disabilità per l’anno 2026/2027. Il servizio è gestito dall’Azienda Siciliana Trasporti (AST) ed è riservato a chi ha già presentato domanda.

Le tessere potranno essere ritirate a decorrere dal 23 marzo 2026, negli orari di ufficio, presso i Servizi Sociali del Comune in Corso Mazzini n. 5.

Per informazioni è possibile contattare gli uffici comunali 0932 839629 – 0932839630.

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