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Attualità | Scicli

Scicli. Trasporto extraurbano Ast gratuito in favore di persone con disabilità

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Scicli, 21 marzo 2026 – Il Comune di Scicli informa che sono disponibili le tessere per il trasporto extraurbano gratuito dedicate alle persone con disabilità per l’anno 2026/2027. Il servizio è gestito dall’Azienda Siciliana Trasporti (AST) ed è riservato a chi ha già presentato domanda.
Le tessere potranno essere ritirate a decorrere dal 23 marzo 2026, negli orari di ufficio, presso i Servizi Sociali del Comune in Corso Mazzini n. 5.
Per informazioni è possibile contattare gli uffici comunali 0932 839629 – 0932839630.

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