Il sacrificio di una vita distrutto dalle guerre. Riceviamo

Egregio Direttore,

mi chiedo spesso: in che mondo stiamo vivendo? Come possiamo assistere immobili allo scempio che sta devastando l’umanità?

Parlo da cittadino che appartiene a quella generazione che ha sacrificato una vita intera per costruirsi una casa, per non gravare sullo Stato e non vivere nell’incertezza dell’affitto. Ricordo bene quando, ogni mese, in busta paga subivo la trattenuta GESCAL (ex INA-Casa): pagavo per dare una casa ai lavoratori, pur essendo io stesso escluso da quel beneficio. Erano tempi di sacrifici, ma c’era il rispetto per il mattone e per il futuro.

Oggi, guardando ai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, vedo un’apocalisse programmata. Si bombarda senza esitazione, radendo al suolo ospedali, scuole e quelle stesse case che per qualcuno hanno rappresentato il lavoro di una vita. Si uccidono bambini e anziani senza pietà. È evidente che, dietro questo orrore, ci sia chi persegue sporchi interessi personali, arricchendosi sulla pelle di chi muore.

Trovo amaro che i governi occidentali, anziché cercare una mediazione diplomatica, alimentino l’agonia inviando armi e prolungando i conflitti. Restano inascoltati gli appelli alla pace di figure come Papa Francesco, mentre leader mondiali che a parole si dicono pronti a mediare, nei fatti finiscono per alimentare nuove tensioni e bombardamenti, comportandosi come quei leader già condannati per crimini di guerra.

È paradossale che si sia arrivati quasi a candidare al Nobel per la pace chi poi sceglie la via della forza contro civili e bambini. In questo scenario, il grido di chi ha costruito con onestà sembra perdersi nel rumore delle bombe.

Con osservanza,

Giovanni Amore

Salva