Francesca Guccione pubblica il nuovo album Panta Rhei: An Ontology of Becoming

Il violino incontra l’elettronica in un abbraccio che dissolve i confini del tempo. È uscito il 20 marzo, sotto l’egida della prestigiosa etichetta berlinese Neue Meister (EDEL / Berlin Classics), Panta Rhei: An Ontology of Becoming, il terzo e attesissimo album della compositrice e violinista modicana Francesca Guccione.

Il titolo non è solo un richiamo filosofico, ma il manifesto di una ricerca profonda. Panta Rhei nasce da una riflessione sul concetto di trasformazione continua: un processo in cui le forme sonore si sovrappongono, si dissolvono e si rigenerano in un flusso perpetuo.

In questo lavoro, la Guccione supera la distinzione canonica tra strumenti acustici e sintetici: il violino non più solo solista, ma cellula generatrice di texture, l’elettronica è una dimensione timbrica che si intreccia alla scrittura strumentale.

Il risultato è un paesaggio elettroacustico sospeso, capace di trasportare l’ascoltatore in una dimensione di puro ascolto contemplativo.

Il debutto dell’album ha immediatamente catturato l’attenzione del mercato globale. A poche ore dalla release, Panta Rhei è stato inserito nelle principali playlist editoriali di Apple Music, ottenendo una vetrina d’eccezione: l’header (la sezione principale) di Apple Music Classical, uno dei riconoscimenti più ambiti per i compositori contemporanei.

Il riscontro del pubblico è confermato dai numeri. L’album sta scalando le classifiche della musica classica non solo in Italia, ma ha fatto il suo ingresso trionfale nelle chart di mercati fondamentali come Stati Uniti, Regno Unito. Germania e Giappone.

“Panta Rhei rappresenta un nuovo capitolo nella mia ricerca sulla percezione del tempo e sulla trasformazione del suono,” spiega l’artista, la cui carriera si divide tra la composizione e la ricerca accademica nel campo dell’elettroacustica.

L’album è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale. Per i collezionisti e gli amanti dell’alta fedeltà, Panta Rhei è stato rilasciato anche in formato fisico, con un’edizione limitata in Vinile e CD, distribuita globalmente da Berlin Classics.

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