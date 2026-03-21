Kudos Modica. Argento per Giorgio Morana Roccasalvo ai Campionati FGI

Ragusa, 21 marzo 2026 – Presso la Scuola dello Sport CONI di Ragusa oggi, sabato 21 marzo, si è svolta la seconda prova del Campionato Individuale Silver GAM di ginnastica artistica.

Tra esercizi precisi e continui miglioramenti tecnici, la gara ha visto gli atleti impegnati con determinazione e grande spirito sportivo confermandone l’impegno e la crescita dei partecipanti, offrendo, anche, un’importante occasione di confronto.

Medaglia d’Argento per Morana Roccasalvo Giorgio fra gli Allievi Prima Fascia del Campionato LB, mentre fra gli Allievi Seconda fascia Iachininoto Alessandro si piazza all’11^ posto.

Nella categoria LA 7^ posto per Schininà Carmelo.

Da lunedì i ginnasti della Kudos, allenati dal Tecnico Poidomani Marta, si prepareranno al meglio in vista del Campionato a Squadre che si svolgerà nel mese di Aprile.

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