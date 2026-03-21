Regolamento entrate, basta polemiche: una riforma concreta per i cittadini

Pozzallo, 21 marzo 2026 – Il confronto politico rappresenta un momento fisiologico e imprescindibile della vita istituzionale. Tuttavia, deve svolgersi nel rispetto della verità, della correttezza e del senso di responsabilità. Le dichiarazioni del Consigliere di Italia Viva, Uccio Agosta, appaiono pretestuose e prive di fondamento. Egli, infatti, – ha sottolineato Raffaele Monte – non ha mai preso parte alle numerose riunioni preparatorie per la stesura del regolamento, né alla seduta del Consiglio comunale di ieri, nonostante fosse stato formalmente sollecitato dal Commissario ad Acta in merito alla necessaria approvazione dell’atto. La sua presenza avrebbe potuto rappresentare un’occasione utile per offrire un contributo costruttivo e proporre soluzioni concrete, nel rispetto della normativa vigente, come fatto da molti altri consiglieri. Al contrario –continua Monte – risulta essere l’unico tra i 16 componenti del Consiglio a non aver avanzato alcuna proposta migliorativa del testo, preferendo intervenire a posteriori con critiche sterili e promesse irrealistiche, come se non conoscesse le dinamiche amministrative, pur avendo già ricoperto in passato ruoli istituzionali. Il regolamento approvato, invece, rafforza la tutela dei cittadini, introducendo regole più chiare e certe. Non vi è alcun intento punitivo nei confronti dei contribuenti, ma esattamente il contrario. Va ricordato che la riscossione dei tributi non pagati avviene già oggi tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il nuovo regolamento non crea alcun conflitto tra pubblico e privato, ma amplia gli strumenti previsti dalla legge, offrendo ai cittadini opportunità più moderne e vantaggiose, come forme di definizione agevolata — ad esempio la rottamazione — attualmente non disponibili attraverso l’Agenzia. Pertanto – conclude Raffaele Monte – le affermazioni relative a presunte procedure “aggressive” risultano fuorvianti: le modalità di riscossione sono stabilite dalla legge e non dipendono dal regolamento o dal soggetto incaricato. Gli uffici comunali continueranno a garantire piena disponibilità verso i contribuenti e, in presenza di difficoltà economiche, saranno previste ulteriori forme di rateizzazione. Un ringraziamento va ai Consiglieri Comunali che hanno partecipato con senso di responsabilità e amore per la città di Pozzallo: un esempio di politica fatta di presenza, competenza e impegno concreto, lontana da polemiche sterili e tardive.

Salva