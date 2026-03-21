Scicli. Rogo al banco di ortofrutta, la solidarietà e la preoccupazione di Confcommercio

Scicli, 21 marzo 2026 – Confcommercio esprime profonda solidarietà ai titolari del banco di ortofrutta di Scicli colpito dal grave incendio verificatosi nella notte in via Ospedale. L’episodio, su cui sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, rappresenta un nuovo colpo per il tessuto commerciale del territorio, già messo a dura prova da altri eventi analoghi registrati nelle scorse settimane in provincia. Il presidente sezionale di Confcommercio Scicli, Daniele Russino, manifesta vicinanza all’operatore economico coinvolto e sottolinea la necessità di innalzare il livello di attenzione: «È doveroso esprimere solidarietà e, allo stesso tempo, chiedere un rafforzamento dell’azione di prevenzione e controllo. Episodi come questo penalizzano l’intero settore commerciale e generano un clima di insicurezza che non possiamo permetterci».

Sulla stessa linea interviene il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, che già nei giorni scorsi era intervenuto con fermezza dopo i casi di Comiso e Acate. Manenti ricorda che il 26 marzo è previsto un incontro con la Prefettura, durante il quale l’associazione ribadirà le preoccupazioni di un comparto sempre più esposto a episodi criminali: «Sarà l’occasione per rappresentare alle istituzioni la crescente inquietudine degli operatori economici. Il commercio è un presidio sociale fondamentale e va tutelato con ogni mezzo. Chiediamo risposte rapide e misure efficaci». Confcommercio ribadisce la propria disponibilità a collaborare con le autorità competenti e rinnova l’appello affinché venga garantito un clima di sicurezza indispensabile per la vita economica e sociale delle comunità locali.

Salva