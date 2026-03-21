Basket. Ritmo e intensità; Passalacqua Ragusa pronta ad ospitare Umbertide

Ragusa, 21 marzo 2026 – Una settimana intensa di allenamenti durante la quale la Passalacqua ha lavorato a ranghi completi e serrati sul mantenimento di ritmo ed intensità sia dal punto di vista offensivo, sia difensivo.

Subito integrata nei meccanismi di squadra anche Chiara Grattini, play 24enne, appena arrivata dal Belgio dove ha disputato la stagione in prima divisione con le Cep Ladies di Charleroi.

Domenica alle 15.00 al Palaminardi – XXIV giornata del campionato di basket di serie A2 femminile – arriva Umbertide, squadra che viene da tre vittorie consecutive e che cercherà di fare bottino. Ragusa domenica scorsa ha ottenuto una vittoria convincente contro Rovigo in trasferta, e punta a riaffermarsi davanti al pubblico amico.

“Abbiamo lavorato con continuità e al completo, trovando fluidità e ritmo, e Rovigo ne è stata la dimostrazione – dice coach Mara Buzzanca -. Conosciamo Umbertide e la sua aggressività; la squadra umbra ha giocatrici di impatto in questo campionato, e mi riferisco a Sorrentino, Baldi e Gianangeli. Ci sarà anche Tomasoni, che lo scorso anno ha giocato con noi. Sarà una partita ostica e una battaglia fisica: risponderemo colpo su colpo”.

Coach Buzzanca però vuole fare anche un’altra riflessione: “Per questi mesi di emergenza totale che abbiamo attraversato a causa degli infortuni, voglio complimentarmi con le mie ragazze: hanno reagito in maniera dignitosa, affrontando tutte le problematiche che abbiamo incontrato. Questa resilienza deve essere un punto di forza ed essere trasformata in consapevolezza per concludere nel miglior modo possibile questo ultimo scorcio di regular season ed affrontare i play off”.

Le difficoltà hanno di certo compattato la squadra che non si è mai disunita ma ha cercato di trovare e di attivare risorse aggiuntive in termini di responsabilità personale e collettiva.

Un occhio alla statistica: Umbertide si presenta a Ragusa con 26 punti in classifica, frutto delle 13 vittorie ottenute e 8 sconfitte. La squadra di coach Staccini ha messo a segno 1396 punti, subendone 1314 ; tira con il 43% da 2 punti, il 27% da 3, 67% ai liberi, con 852 rimbalzi totali all’attivo e 281 assist.

Ragusa, che di punti in classifica ne ha 24, ha al suo attivo 12 match vinti e 9 persi con 1268 punti fatti e 1222 subìti. In merito alle percentuali di realizzazione, Ragusa ha il 43 per cento da 2 punti, il 27% da 3, e il 67% ai liberi con 835 rimbalzi totali e 270 assist.

L’incontro verrà arbitrato dai signori Giuseppe Scarfò di Palmi (RC) e Samuele Riggio di Siderno (RC). Appuntamento al Pala Minardi di Ragusa; palla a due alle 15.00.

Salva