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Attualità | Modica

Modica verso la Settimana Santa: domani il ritiro spirituale dei Portatori di San Giorgio

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Modica, 21 marzo 2026 – In prossimità della Domenica delle Palme e dell’apertura dei riti della Settimana Santa, la comunità di San Giorgio a Modica si ritrova per un momento di alta spiritualità e preparazione interiore.

Padre Michele Fidone, nel sottolineare l’importanza di vivere con particolare intensità quest’ultima settimana di Quaresima, ha pensato di celebrare un momento di riflessione per i membri dell’Associazione Cattolica Portatori di San Giorgio e per l’intera comunità parrocchiale, affinché facciano del silenzio e dell’ascolto il cuore della propria testimonianza di fede.

Il fulcro di questo cammino sarà domani domenica 22, V domenica di Quaresima, che vedrà la Chiesa Madre di San Giorgio trasformarsi in un cenacolo di riflessione e preghiera. Le attività avranno inizio alle ore 16:00 con la preghiera iniziale, che aprirà la strada a un momento di profondo spessore teologico: l’ascolto della Parola e la meditazione dettata da S.E. Rev.ma Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo della Diocesi di Noto.

La presenza del Pastore della Diocesi sottolinea il valore comunitario di questo appuntamento, pensato per offrire spunti di conversione e crescita spirituale a ogni fedele.

Il pomeriggio proseguirà poi con uno spazio dedicato alle risonanze e alla condivisione personale, permettendo ai partecipanti di scambiare riflessioni sui temi trattati, prima di culminare, alle ore 18:00, nella solenne celebrazione della Santa Messa.

A rendere ancora più suggestivo questo percorso di avvicinamento alla Pasqua, la serata si concluderà con il concerto quaresimale del duo siciliano “BELLAMORÉA”. I fratelli Emanuele e Francesco Bunetto accompagneranno la comunità in un itinerario musicale e spirituale capace di toccare le corde del cuore, unendo la tradizione siciliana alla fede profonda che caratterizza il tempo della Passione.

Questo appuntamento, fortemente voluto dall’Associazione Portatori di San Giorgio, rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire il senso del servizio e dell’appartenenza, preparando gli animi a vivere con autenticità i misteri della Risurrezione che la Chiesa si appresta a celebrare.

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